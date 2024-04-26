"Дефицит постоянный": в Раде заявили, что отключений света в Украине не избежать

Россия ракетными ударами по украинской энергосистеме вывела из строя 6000 МВт, а это значит, что Украине придется возвращаться к графикам ограничения электроснабжения.

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Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

Он заявил, что в энергосистеме страны существует неизменный дефицит мощностей.

"Мы закупаем электроэнергию на уровне минимум 700 МВт. Это достаточно мощный объем. То есть, без импорта электроэнергии мы сегодня не обойдемся. Этот дефицит будет расти", — заявил нардеп.

Он отметил, что энергетики хотят выйти на уровень способности сетей около 1500 МВт, но даже этого не будет хватать на всю страну.

"Ракетные удары вывели из строя 6000 МВт. А мы сейчас за счет импорта можем покрыть максимум 1500 МВт. По поводу последствий это однозначно будут графики ограничения", — отметил народный депутат.

Кроме того, Кучеренко заявил, что переживает, чтобы правительство не приняло решение по ценовым тарифам, потому что банально не будет хватать денег, чтобы энергетика прокручивалась по своим рыночным схемам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве могут применить веерные отключения света из-за уничтожения Трипольской ТЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что армия захватчиков весной активизировала удары по украинской энергетике, чтобы осенью было сложно начать отопительный сезон.

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