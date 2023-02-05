Дефицит растет из-за усиления холодов: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы

Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме.

Морозная погода увеличивает уровень потребления электроэнергии в стране, что провоцирует рост дефицита в энергосистеме. До областей доведены лимиты потребления.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"После ремонта в сеть вернулись два блока на тепловых электростанциях. В то же время один блок выведен в аварийный ремонт. Также в течение почти всех суток происходит импорт электроэнергии из других стран", — говорится в сообщении ведомства.



В компании говорят, что имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия делится на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения.

"В Киевской и Одесской областях есть сетевые ограничения. В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. 13 ракетных и 15 дроновых атак нанесли значительные повреждения объектам высоковольтной сети и электростанциям", — говорится в сообщении.

Лимиты потребления доведены до всех областей. Ограничения будут действовать, за исключением Киевской и Одесской, только на период с 16:00 по 20:00. В остальное время суток ограничение потребления применять не планируется.

"К сожалению, в результате масштабной аварии на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго", в Одессе и близлежащих районах продолжают действовать аварийные отключения", — добавили в компании.

Напомним, в воскресенье, 5 февраля, в Сумской и Запорожской областях не будут вводить графики отключения света.

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