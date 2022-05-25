Дефицит соли в Украине: люди в панике ищут ее в магазинах, цены подняли до 95 грн за кг (фото)

Дефицит соли в Украине: люди в панике ищут ее в магазинах, цены подняли до 95 грн за кг (фото)

Из-за паники возник дефицит соли, и этим воспользовались спекулянты.

В понедельник, 23 мая, в Украине заговорили о возможном дефиците соли из-за остановки крупнейшего предприятия по соледобыче "Артемсоль". На следующий день украинцы в панике начали скупать соль в магазинах, а ее продавцы резко повысили цены.

Если раньше упаковку обычной соли можно было приобрести менее чем за 10 гривен, то сейчас ее предлагают даже за 95. Столько сейчас стоит килограмм соли в Мостисках Львовской области.

Фото: "Первая частная мемаря" в Telegram

В Днепре, например, 24 мая соль исчезла с полок всех крупных супермаркетов и рынков. Люди так часто спрашивают о ней, что предпринимателям пришлось писать объявления на дверях, чтобы не отвечать каждому "соли нет". Такая же ситуация наблюдается почти во всех уголках страны.

Фото: Карина Бондаренко

Фото: Карина Бондаренко

Сеть взорвалась мемами в ответ на погоню за солью. На сервисе объявлений OLX.ua один из пользователей предложил продать килограмм соли за 15 тысяч гривен, или обменять ее на квартиру в Киеве. А украинский художник Максим Машковский нарисовал пачку дефицитной соли в виде обручального кольца.

Фото: "Киевский двигатель" в Telegram

Фото: "Киевский двигатель" в Telegram

Фото: Максим Машковский

"А она ему кольцо с солярой",

"У меня килограмм соли второй год стоит. Я не понимаю зачем люди нагребают",

"В Киеве вчера покупала по 42 грн за пачку (1 кг) каменной соли",

"Вчера утром была по 17 грн, к обеду уже 38 грн Николаев",

"Вчера жена пошла в магазин, была польская по 35. Взяла пару пачек, а рядом мужчина берет и сгребает все до последней пачки с полки. Вот из-за таких и нет. А потом будет через олх продавать по 150 за килограмм", — пишут в Сети.

Фото: "Первая частная мемаря" в Telegram

Напомним, Дрогобычская солеварня, оставшаяся фактически единственным в Украине производителем соли, работает на полную мощность. В ближайшее время завод планирует увеличить производство на 20 тонн, однако это не сможет удовлетворить спрос даже Львовской области.

С полок магазинов исчезла каменная соль: что делать и чем заменить

Читайте также: