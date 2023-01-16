Дефицит в энергосистеме существенно вырос: какая сейчас в областях ситуация с отключениями света

По состоянию на 11:00 16 января идет восстановление энергосистемы после 12 массированного ракетного удара врага 14 января.

Дефицит в энергосистеме Украины по состоянию на утро 16 января существенно вырос, из-за чего в 9 областях применены аварийные отключения света.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Дефицит в энергосистеме существенно вырос. Это связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. Также на это накладывается увеличение потребления, связанное с началом рабочей недели. До облэнерго доведены уменьшенные лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже с 9 часов введены аварийные отключения в четырех областях, а с 10 – в пяти областях Украины. Также возможны применения аварийных отключений и в других регионах", — говорится в сообщении.

Более того, отмечается, что ситуацию усложняют погодные условия (порывистый ветер, обледенение проводов), в центральном регионе есть отключение из-за повреждений в распределительных электросетях.

Уточнение по ситуации в областях и графики можно найти по ссылке.

Ракетная атака 14 января

Напомним, что с октября прошлого года РФ начала ракетный террор против украинцев, чтобы оставить людей зимой без света, отопления и воды.

14 января россияне совершили 12 массированную ракетную атаку по Украине. В результате обстрела пострадали энергетические объекты во Львовской и Харьковской областях.

В Днепре враг попал в многоэтажки, разрушив целую секцию дома и убив по меньшей мере 36 человек, среди которых двое детей.

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