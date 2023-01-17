Дефицит в энергосистеме значительный: в шести областях введены аварийные отключения

По состоянию на 10.30 17 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренний и вечерний пики потребления, из-за этого в шести областях Украины уже применены аварийные отключения света.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"До всех операторов систем распределения доведены лимиты потребления на все сутки. Каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита. В настоящее время из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенения проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается.

Ракетный террор РФ

Напомним, что такая сложная ситуация в энергетике Украины сложилась в результате массированных ракетных атак РФ, которые страна-агрессор начала еще в октябре прошлого года. По состоянию на 17 января россияне совершили уже 12 массированных ракетных обстрелов. Главная цель оккупантов – энергетические инфраструктурные объекты Украины.

Однако очень часто ракеты врага прилетают по жилым домам, как это произошло 14 января в Днепре. Там ракета россиян попала и разрушила многоэтажку, в результате чего погибли по меньшей мере 44 человека.

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