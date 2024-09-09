"Дефицита в энергосистеме нет": нардеп озвучил прогноз об отключениях света в Украине

На сегодняшний день в нашей энергосистеме нет дефицита электроэнергии. Так что отключений света в ближайшее время не планируется.

Об этом рассказал народный депутат Украины, фракция "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире "КИЕВ24".

По его словам, после российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины понадобилось две недели, чтобы устранить все эти недостатки.

"Сегодня в нашей энергосистеме нет дефицита электроэнергии, если не будет новых ударов, то в ближайшее время отключений не будет ", – сказал он.

Напомним, согласно информации от "Укрэнерго", понедельник должен пройти без ограничения потребления электричества.

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