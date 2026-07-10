Дефицит Patriot: когда Украина начнет производить собственные ракеты

Процесс производства ракет для Patriot в Украине продлится годами / Иллюстративное изображение / © ТСН.ua

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Организация собственного производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине может занять несколько лет, причем первыми с конвейера сойдут не самые новые модификации. Главным препятствием для быстрого запуска выпуска передовых перехватчиков PAC-3 есть сложная технологическая база и острый дефицит необходимых комплектующих на мировом рынке.

Об этом заявил капитан первого ранга и руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук в комментарии для «Киев24».

Почему сложно производить ракеты PAC-3

Производство современных перехватчиков PAC-3 эксперт называет настоящей вершиной технологической пирамиды в сфере противовоздушной обороны. В настоящее время мировая оборонная промышленность сталкивается с критической нехваткой ряда специфических поставщиков. Именно они должны производить соответствующее количество сверхсложных деталей для этих новейших боеприпасов.

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Есть ряд поставщиков, которые должны производить соответствующее количество комплектующих. Их, к сожалению, под PAC-3 нет», – объяснил эксперт ситуацию на рынке вооружений.

Какие ракеты будут выпускать в Европе и Украине

Из-за указанных технологических трудностей европейские партнеры планируют сосредоточиться на выпуске предыдущего поколения ракет — PAC-2. Эти боеприпасы предназначены преимущественно для уничтожения аэродинамических целей, таких как вражеские самолеты или крылатые ракеты. Украинская оборонная промышленность также будет вынуждена идти на определенные компромиссы при налаживании собственных линий.

Павел Лакийчук прогнозирует, что даже при условии успешного решения всех текущих проблем Украина сможет выпускать собственные ракеты только через несколько лет. Однако это точно будут не новейшие американские разработки. Отечественным специалистам придется начинать с более простых модификаций зенитных снарядов для защиты украинского неба.

Напомним, Украина и США на уровне президентов договорились о производстве комплексов Patriot в Украине. Теперь правительственные специалисты должны максимально быстро оформить все необходимые лицензии.

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