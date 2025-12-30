- Дата публикации
-
Категория
Украина
- Количество просмотров
- 2193
- Время на прочтение
- 1 мин
Дефицит газа в Украине: эксперт назвал критический период для теплоснабжения
Проблемы с отоплением могут обостриться уже в начале февраля. Энергетик Юрий Корольчук объяснил, как теплая зима отсрочила кризис и чего ожидать при сильных морозах.
В Украине в начале февраля более жестко проявятся проблемы с теплоснабжением из-за дефицита газа, при условии морозов и продолжения ударов РФ.
Об этом в эфире КИЕВ24 заявил эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.
«Проблема с газом отсрочилась, поскольку ноябрь-декабрь были условно теплыми, и мы существенно сэкономили газ. Дефицит газа — проблема, которую ожидали в середине января, она поднялась на начало февраля. Вот тогда будут проявляться более жесткие проблемы теплоснабжения, если удары будут продолжаться, если холод будет значителен», — сказал он.
В Европе сейчас тоже есть дефицит газа, поэтому, по словам эксперта, в экстренных случаях удастся взять лишь небольшой объем газа.
