Украина
2193
1 мин

Дефицит газа в Украине: эксперт назвал критический период для теплоснабжения

Проблемы с отоплением могут обостриться уже в начале февраля. Энергетик Юрий Корольчук объяснил, как теплая зима отсрочила кризис и чего ожидать при сильных морозах.

Светлана Несчетная
В Украине в начале февраля более жестко проявятся проблемы с теплоснабжением из-за дефицита газа, при условии морозов и продолжения ударов РФ.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

«Проблема с газом отсрочилась, поскольку ноябрь-декабрь были условно теплыми, и мы существенно сэкономили газ. Дефицит газа — проблема, которую ожидали в середине января, она поднялась на начало февраля. Вот тогда будут проявляться более жесткие проблемы теплоснабжения, если удары будут продолжаться, если холод будет значителен», — сказал он.

В Европе сейчас тоже есть дефицит газа, поэтому, по словам эксперта, в экстренных случаях удастся взять лишь небольшой объем газа.

Раньше мы писали, что когда за окном минус и батареи едва теплые, стоит последовать примеру канадцев — людей, которые ежегодно переживают настоящие арктические зимы и одновременно чувствуют себя вполне комфортно. Они выработали свои простые, но действенные правила тепла, которые легко применить где угодно.

