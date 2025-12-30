Дефицит газа в Украине: эксперт назвал критический период для теплоснабжения

Отопление и свет / © ТСН

Реклама

В Украине в начале февраля более жестко проявятся проблемы с теплоснабжением из-за дефицита газа, при условии морозов и продолжения ударов РФ.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

«Проблема с газом отсрочилась, поскольку ноябрь-декабрь были условно теплыми, и мы существенно сэкономили газ. Дефицит газа — проблема, которую ожидали в середине января, она поднялась на начало февраля. Вот тогда будут проявляться более жесткие проблемы теплоснабжения, если удары будут продолжаться, если холод будет значителен», — сказал он.

Реклама

В Европе сейчас тоже есть дефицит газа, поэтому, по словам эксперта, в экстренных случаях удастся взять лишь небольшой объем газа.

Раньше мы писали, что когда за окном минус и батареи едва теплые, стоит последовать примеру канадцев — людей, которые ежегодно переживают настоящие арктические зимы и одновременно чувствуют себя вполне комфортно. Они выработали свои простые, но действенные правила тепла, которые легко применить где угодно.