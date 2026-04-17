Дефицит кадров: в Украину могут впустить иностранцев из «рискованных» стран

В Украине могут изменить подход к трудоустройству иностранцев, в частности пересмотреть перечень так называемых «рисковых» стран. Соответствующие поручения уже получили профильные органы после совещания по сотрудничеству с африканскими государствами.

Соответствующее заявление сделал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. ТСН.ua собрал детали.

Что планируют в Офисе президента?

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что сейчас рассматривается возможность смягчения действующих ограничений для иностранных работников. В то же время он подчеркнул, что такие изменения связаны с рядом безопасности и социальных рисков.

По словам Буданова, соответствующий вопрос подняли во время совещания по развитию сотрудничества со странами Африки. В результате Министерству иностранных дел и Службе безопасности поручили подготовить предложения по изменениям.

Это может позволить бизнесу частично решить проблему дефицита кадров. В то же время Буданов признал наличие рисков — в частности случаи, когда иностранцы оформляют документы только для въезда в Украину, а затем оставляют работодателей.

«Они заезжают сюда, получили вид и вперед… Вы же сталкивались с проблемами, когда определенные рабочие приехали к вам, вы их зарегистрировали, и они на следующий день сказали: „До свидания“. Я вам даже скажу по примеру иностранного нашего легиона, который мы создавали — то же самое», — отметил глава Офиса Президента.

Как это будет работать?

Один из ключевых вызовов — отсутствие механизма, который позволил бы работодателям контролировать пребывание работника в стране в течение всего срока действия документов. Из-за этого компании не могут нести полную юридическую ответственность за иностранцев.

По словам Буданова, нынешние процедуры легализации часто используются не как инструмент регулирования рынка труда, а как источник наполнения бюджета.

«Две или три недели назад проводил большое совещание по нашим взаимоотношениям с Африкой. Оно подняло как раз ваш вопрос, причем тоже непрогнозируемо. И протокольным решением было Министерство иностранных дел и Службе безопасности срочно проработать изменения в список стран миграционного риска. То есть, возможно, частично ваш вопрос скоро немножко ослабнет, отойдет, как говорится, в сторону», — подчеркнул Буданов.

Среди вариантов изменений — рассматривается возможность использования опыта других европейских стран, в частности Польши. Речь идет о совершенствовании контроля за трудовыми мигрантами, чтобы уменьшить количество случаев, когда они после получения документов фактически выходят из правового поля трудоустройства.

О каких странах идет речь

Перечень государств с повышенным миграционным риском используют при выдаче украинских виз и оформлении видов на жительство. Для их граждан действуют усиленные процедуры проверки и согласования, что обычно усложняет и удлиняет процесс легализации.

Указанный перечень закреплен в совместном приказе Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, которым урегулирован порядок оформления соответствующих документов. Документ охватывает 70 государств, в частности, страны Азии и Африки: среди них Афганистан, Пакистан, Бангладеш, Нигерия, Эфиопия и другие.

Такой подход используется государством для оценки потенциальных миграционных рисков, и при необходимости этот список может пересматриваться соответствующими органами.

Дефицит кадров на рынке труда в Украине

В Украине усиливается нехватка работников, и бизнес все чаще сталкивается с трудностями при поиске персонала. По оценкам работодателей, эта тенденция сохранится и в 2026 году.

Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда с участием 126 специалистов по управлению персоналом, которое охватывает ситуацию в 2025 году и ожидания на следующий год.

В течение 2025 года большинство компаний активно нанимали работников: 83% открывали новые вакансии. В то же время 96% работодателей повысили зарплаты, а 74% заявили об ощутимом дефиците квалифицированных кадров. Почти половина опрошенных (46%) также отметили, что выезд молодых специалистов в возрасте 18-22 года повлиял на их деятельность.

Наибольшие трудности бизнес испытывает с закрытием вакансий в рабочих и технических специальностях. Сложно найти и узкопрофильных специалистов со знанием английского языка, а также менеджеров по продажам и руководителей среднего звена.

Среди ключевых тенденций рынка труда — дефицит рабочей силы, завышенные зарплатные ожидания кандидатов, влияние мобилизации, трудности с бронированием работников и высокая текучесть кадров.

Компании также вынуждены больше инвестировать в содержание персонала. В 2025 году 94% бизнесов выплачивали зарплаты в полном объеме, 86% — предоставляли бонусы. Кроме этого, 59% работодателей вкладывали средства в обучение работников, а более половины — в программы психологической поддержки.

В то же время 94% компаний планируют повышение зарплат в 2026 году, чаще всего в пределах 5-15%. Более трети (36%) намерены расширять штат, тогда как более половины не ожидают существенных изменений в численности работников.

По словам руководительницы платформы OLX Работа Марии Абдуллиной, особенно активно работодатели ищут слесарей, сварщиков и других специалистов технического профиля. При этом уровень оплаты труда в этих профессиях продолжает расти.

По оценке эксперта, конкуренция за таких работников остается высокой, а наличие разряда или готовность получить соответствующую квалификацию значительно повышает шансы на трудоустройство. Рабочие профессии могут стать вариантом для тех, кто рассматривает смену сферы деятельности.

Абдуллина посоветовала работодателям учитывать ситуацию на рынке — анализировать уровень зарплат, условия труда и конкуренцию в конкретном регионе и отрасли. Также важно четко формулировать требования в вакансиях и быть открытыми к привлечению более широкого круга кандидатов.

Тем, кто ищет работу, эксперт советует оценить собственные навыки, не отказываться от переквалификации, а также обратить внимание на рабочие специальности.

Почему возник дефицит кадров

Эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко отметила, что основными причинами дефицита кадров являются война, мобилизация, внешняя миграция и демографическое старение.

Она отметила, что по данным ООН, за рубежом находятся около 5,3 миллиона граждан Украины, значительная часть из которых — люди трудоспособного возраста. Еще примерно 700 тысяч человек мобилизованы в Силы обороны, а часть населения остается на временно оккупированных территориях. Дополнительно на рынок труда повлияли изменения в правилах выезда мужчин в возрасте до 22 лет.

Отдельной проблемой является демографическое старение кадров в ключевых отраслях. Значительную долю работников в промышленности, транспорте и медицине составляют люди в возрасте 55+, которые в ближайшие годы будут выходить на пенсию. В то же время молодежь реже выбирает эти профессии, что углубляет кадровый разрыв.

Эксперт обращает внимание на парадокс рынка труда: дефицит кадров сосуществует с безработицей. Это объясняется несоответствием между навыками соискателей и потребностями работодателей.

Дисбаланс усилила релокация бизнеса в западные области. Предприятия переезжают, но работники с соответствующей квалификацией не всегда следуют за ними. В частности, переселенцы с востока и центра имеют опыт в промышленности, тогда как на западе активно развиваются сферы услуг, туризма и пищевой промышленности.

Демографический кризис в Украине ухудшается

По словам заместителя директора Института демографии НАН Украины Александра Гладуна, Украина сталкивается с усилением демографического кризиса — количество пожилых людей неуклонно растет, тогда как численность трудоспособного населения сокращается. Такой дисбаланс формирует значительное давление на бюджет.

По его словам, увеличение доли людей старшего возраста означает, что нагрузка на экономически активное население растет. От этого напрямую зависят налоговые поступления, а также возможности финансирования социальных программ.

«Относительное количество лиц старшего возраста в Украине увеличивается. А вместе с этим растет нагрузка на экономически активное население. Это может влиять на налоги, а через них — и на социальные программы для любых слоев населения», — отметил ученый.

Эксперт объясняет, что для обеспечения пенсий и системы здравоохранения государство вынуждено будет либо повышать налоги, либо сокращать объемы социальных выплат.

В то же время старение населения является глобальной тенденцией, характерной для многих развитых стран. Однако в Украине эта проблема значительно обострилась из-за войны.

Стоит отметить, что по оценкам Организации Объединенных Наций, к 2050 году она составит всего 6,6% населения — втрое меньше, чем в начале 2000-х. В абсолютных показателях речь идет об уменьшении с более 7 млн до примерно 2,3 млн человек в возрасте 15-24 лет.

Однако Гладун объясняет: такие прогнозы следует рассматривать не как окончательный приговор, а как предупреждение о возможных сценариях развития при определенных условиях.

Ключевая проблема заключается в так называемом «старении снизу» — когда из-за низкой рождаемости уменьшается количество детей и молодых людей. Этот процесс уже имеет системные последствия: сокращается количество учеников, студентов и, наконец, потенциальных работников на рынке труда. В долгосрочной перспективе это влияет на экономическое развитие страны.

Война существенно обострила эти процессы. Из-за миграции, потерь населения и неопределенности относительно будущего демографические оценки остаются нестабильными. По словам эксперта, ключевую роль играют продолжительность войны, условия ее завершения, а также политика Украины и государств, где находятся украинцы.

Даже в случае роста рождаемости быстрых изменений ожидать не стоит. Демографические процессы имеют отложенный эффект: заметные сдвиги в возрастной структуре возможны лишь через 20-30 лет.

«То есть вся демографическая политика — это игра в долгую. За год-два ситуация не изменится. Для улучшения ситуации должна работать долговременная и взвешенная социальная и демографическая политика», — отметил демограф.

Решит ли привлечение мигрантов проблему

На фоне глубокого демографического кризиса в Украине активизировались дискуссии о привлечении трудовых мигрантов. Впрочем, эксперты отмечают: даже массовая иммиграция не способна решить ключевые проблемы.

По оценке эксперта по миграционной политике Василия Воскобойника, чтобы компенсировать потери населения, Украине нужно было бы привлекать до 300 тысяч мигрантов ежегодно. Однако эта цифра является скорее теоретической. До полномасштабной войны Украина выдавала более 20 тысяч разрешений на трудоустройство иностранцев ежегодно, сейчас — менее 10 тысяч. В ближайшей перспективе речь идет лишь о десятках тысяч работников, а не сотнях тысяч.

В то же время Украина не может конкурировать со странами ЕС по уровню зарплат и социальных гарантий, а война дополнительно снижает ее привлекательность для иностранцев.

Демограф Элла Либанова отмечает, что идея массового привлечения иностранцев в Украину не является желательным сценарием, однако в нынешних условиях она выглядит почти неизбежной. Она отмечает, что масштабное послевоенное восстановление потребует значительного количества рабочих рук. Наибольший спрос прогнозируется в сферах строительства и реализации инфраструктурных проектов.

В то же время эксперт подчеркивает: проблема не ограничивается только вопросом иммиграции. Ключевыми задачами остаются возвращение украинцев из-за рубежа и создание условий для развития высокотехнологичной экономики. Без этого даже массовое привлечение мигрантов не сможет полноценно решить демографические вызовы.