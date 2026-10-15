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Дата публикации
Категория
Украина
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Дефицит лекарств в Украине: какие препараты могут исчезнуть из аптек и вырастут ли цены

По словам директора Государственного экспертного центра Минздрава Украины Эдема Адаманова, несмотря на перебои с отдельными препаратами, общего дефицита лекарства в Украине нет.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Дефицит лекарств в Украине

Дефицит лекарств в Украине / © Pixabay

В Украине нет общего дефицита лекарственных средств, однако из-за российских атак на склады и проблем с логистикой возникли перебои со снабжением 36 наименований препаратов. Среди них гормональные средства, оральные контрацептивы и лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом рассказал директор ГП «Государственный экспертный центр Минздрава Украины» Эдем Адаманов.

Каких лекарств нет в аптеках Украины

На украинском фармацевтическом рынке представлено около 12 тысяч наименований лекарственных средств. При этом около 7500–8000 позиций стабильно поступают в аптеки.

Перебои со снабжением сейчас касаются всего 36 препаратов. Среди них — отдельные гормональные средства, оральные контрацептивы и медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Из этих 7500 позиций действительно из-за того, что разрушаются склады, существенно нарушена дистрибуция по 36 лекарственным средствам. Это гормональные препараты, оральные контрацептивы. Мы контактируем с дистрибьюторами, производителями, импортерами. И они как можно быстрее пополняют эти запасы», — объяснил Эдем Адаманов.

По его словам, причиной временного отсутствия части медикаментов стали разрушения складских помещений в результате российских атак, а также усложнение логистики.

«Это не дефицит в классическом понимании, когда препарата нет на рынке вообще. Речь идет о временных перебоях в дистрибуции отдельных позиций», — отметил директор Государственного экспертного центра Минздрава.

Поступят ли контрацептивы в аптеки и что делать пациентам

На прошлой неделе в Украине сообщалось об отсутствии в продаже некоторых комбинированных оральных контрацептивов. Речь идет о препаратах, которые часто принимают пациентки длительное время по назначению врача.

По словам Адаманова, новая партия этого лекарства уже прибыла в Украину. После прохождения контроля качества она должна поступить в аптечные сети.

«Мы понимаем, что для людей это важные препараты, которые принимаются регулярно. Поэтому производители и импортеры работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить поставки», — сказал он.

В Минздраве отмечают: временное отсутствие конкретного препарата не означает, что лечение невозможно. Во многих случаях в аптеке можно найти аналоги с таким же действующим веществом.

По словам Эдема Адаманова, самостоятельно менять назначенные врачом медикаменты не стоит. Особенно это касается гормональных средств, контрацептивов и препаратов для сердечно-сосудистой системы — перед заменой необходима консультация врача.

Почему не стоит скупать лекарства про запас

В Минздраве призывают украинцев не покупать медикаменты впрок. Массовые закупки могут создать искусственную нехватку препаратов в отдельных регионах, хотя общего дефицита в стране нет.

По словам Адаманова, в некоторых случаях потребители выкупали даже трехдневные запасы лекарства. Поэтому другие пациенты временно не могли приобрести необходимые им препараты.

«Просьба покупать именно то количество, которое вам необходимо. Я понимаю людей эмоционально, потому что они переживают, они хотят иметь запас», — отметил он.

Кроме того, по словам Адаманова, массовая скупка медикаментов заставляет поставщиков срочно доставлять новые партии из европейских логистических центров. Это увеличивает расходы компаний и может оказывать влияние на конечную стоимость препаратов.

Подорожают ли лекарства из-за российских атак

Стремительного роста цен на лекарства из-за разрушения складов в Минздраве не ожидают. В Украине действует Национальный каталог цен на лекарственные средства, предусматривающий механизмы регулирования стоимости медикаментов.

Для части препаратов используют референтное ценообразование. Их стоимость определяется с учетом цен в странах Европы с подобными экономическими условиями.

Для других лекарств цены декларируют в Национальном каталоге. Их могут пересматривать раз в шесть месяцев.

«Инфляция, колебания валютных курсов и логистические трудности могут влиять на стоимость медикаментов, однако эти изменения не должны быть существенными», — пояснил Эдем Адаманов.

Что делает государство для стабильных поставок лекарств

По словам Адаманова, для обеспечения стабильной поставки лекарств Украина упростила отдельные процедуры импорта. В частности, можно ввозить препараты в упаковках, предназначенных для других европейских рынков.

Такие поставки возможны при условии соблюдения установленных требований, в частности, наличия инструкции на украинском языке.

«Мы упростили отдельные процедуры, чтобы препараты быстрее попадали на украинский рынок. Это касается, в частности, упаковок, предназначенных для других европейских рынков, при условии соблюдения всех требований», — рассказал Адаманов.

Также действуют упрощенные процедуры контроля качества для отдельных лекарственных средств, изготовленных в странах со строгими регуляторными требованиями. Речь идет о препаратах из ЕС, США, Канады и Японии.

Напомним, россияне неоднократно атаковали украинскую фармацевтическую инфраструктуру. В частности, они уничтожили склад аптечной сети «Доброго дня».

Также попали по одному из крупнейших фармскладов под Борисполем, из-за чего встал вопрос относительно дальнейших поставок препаратов в аптеки.

Кроме того, оккупанты ударили по складу международного фармацевтического гиганта Teva в Украине.

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