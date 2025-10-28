Дефицит лекарств в Украине: в Минздраве рассказали о запасах препаратов после удара РФ по фармскладу

Запасы лекарства под контролем Минздрава / © Unsplash

В ночь на 25 октября Россия атаковала Киев, разрушив офис и склад одного из ведущих фармацевтических дистрибьюторов страны. Несмотря на масштаб повреждений, дефицит лекарств для населения не прогнозируют.

Об этом во время телемарафона 28 октября сообщил заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов.

Компания «Оптима-Фарм» занимает второе место среди дистрибьюторов Украины, обеспечивая около 20% месячного запаса лекарства по всей стране. Удар по ее складу стал уже вторым в этом году.

«Враг постоянно пытается ослабить нашу систему, но этого не произойдет. Разрушенный 25 октября склад действительно был большим», — отметил Адаманов.

По его словам, компания была готова к новым угрозам и уже активировала резервный буферный склад, который заменит объемы разрушенного.

«Поэтому дефицит не предполагается. Другие дистрибьюторы также оперативно меняют маршруты, чтобы покрыть регионы, которые обслуживал разрушенный склад», — добавил замминистра.

Возможны задержки в поставках

В то же время Адаманов заметил, что могут возникнуть кратковременные задержки в доставках лекарства. Из-за повреждения офиса компании понадобится около двух недель для возобновления процессов.

Он также подчеркнул, что в критических ситуациях существует значительный запас гуманитарной помощи от фармкомпаний, позволяющий обеспечить первоочередные потребности страны.

Минздрав, Госликслужба, производители, поставщики и аптечные сети поддерживают постоянную координацию для оперативного реагирования на потребность в лекарстве. В приоритете — антибиотики, инсулины и онкопрепараты.

Напомним, что предварительно ущерб от удара РФ по фармкомпании в Киеве составляет более 100 млн долларов.

25 октября враг совершил баллистическую атаку по Киеву. В результате обстрела произошло попадание в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.