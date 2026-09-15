"Дефицит нужно закрыть": Зеленский призвал Раду поддержать семь законопроектов ради миллиардов

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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На этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть важные законопроекты, чтобы Украина смогла получить миллиарды долларов от партнеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

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По словам главы государства, в повестку дня включены семь законопроектов. Большинство из них представлены на первое чтение. Тем не менее, каждый из них имеет критическое значение для покрытия дефицита государственного бюджета.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что эти законопроекты имеют государственное значение и касаются каждого гражданина, а не отдельных политических сил или лиц. По словам президента, принятие этих решений может быть сложным и непопулярным. Однако сейчас это необходимо для обеспечения потребностей обороны и сохранения устойчивости Украины, которая важнее любых партийных интересов или пиара.

«Дефицит нужно закрыть. Это миллиарды долларов, которые Украине могут принести позитивные голосования. Я прошу всех в нашем государстве быть одинаково результативными ради Украины», — подытожил Владимир Зеленский.

Дефицит в бюджете Украины — последние новости

Напомним, во время выступления в Верховной Раде 1 сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что правительство переходит в режим жесткой экономии.

В государственном бюджете Украины не хватает почти триллиона гривен даже на нынешние выплаты военнослужащим.

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А В понедельник, 14 сентября, премьер-министр Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами Украины близка к критической.

Также в Украине будут финансироваться только три ключевых направления — социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и содержание ВСУ.

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