Дефицит рабочих рук: спасут ли трудовые мигранты экономику Украины

Трудовые мигранты в Украине

Украине придется конкурировать за трудовых мигрантов, но даже после войны потребность в рабочих руках полностью не закроется. Эксперт объяснил, почему сотни тысяч иностранцев не поедут в Украину на низкие зарплаты и что делать государству.

Об этом глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал в комментарии «24 Каналу».

Сокращение населения Украины усиливается из-за массового выезда граждан за границу и превышения смертности над рождаемостью. Эти процессы уже ощутимо влияют на рынок труда и развитие экономики.

По словам Воскобойника, дефицит кадров наблюдается во всех секторах.

«Нехватка людей у нас идет по всем секторам экономики. Системе образования не хватает учителей, здравоохранению — врачей и медицинских сестер, милитаритеку — инженеров. Не хватает людей в строительной отрасли и сельском хозяйстве. По каждой отрасли экономики Украины есть потребность в рабочих руках. Еще в прошлом году 75% украинского бизнеса заявляли о том, что у них есть проблемы с привлечением персонала и закрытием имеющихся вакансий», — отметил эксперт.

Могут ли трудовые мигранты восполнить дефицит работников?

Специалист объясняет, что компенсировать нехватку работников полностью невозможно. После начала полномасштабной войны за границу выехали около 7 млн украинцев, и около 70% из них, вероятно, не вернутся. При этом низкий уровень зарплат затрудняет привлечение иностранных работников.

«Даже в обозримой перспективе 5-7 лет мне кажется не очень вероятным, что количество привлеченных в Украину трудовых мигрантов будет превышать сотни тысяч человек в год. Согласится ли кто-то ехать к нам на копеечные заработные платы? Нет, этого не будет. Иностранцам придется платить заработные платы достаточно серьезные, чтобы они не выбрали вместо Украины Польшу, Чехию или Германию», — подчеркнул Воскобойник.

Строительная отрасль — главный потенциал

По мнению эксперта, больше всего нуждается в рабочих руках строительный сектор, и именно он может принять большинство потенциальных работников. Однако для этого государство должно создать понятные и прозрачные условия трудоустройства.

«Чисто математически, если у нас умирает 300 тысяч человек, нам нужно привлекать в год 300 тысяч мигрантов. Но это невозможно, потому что люди все равно будут искать для себя более высокие заработные платы, меньшую бюрократию при трудоустройстве и больше возможностей для того, чтобы со временем перевезти свои семьи. В первую очередь нам будут нужны „голубые воротнички“: обычные строители, каменщики, бетонщики, слесари, сантехники, сварщики, все люди рабочих специальностей», — пояснил Воскобойник.

Что может предложить Украина трудовым мигрантам?

Несмотря на отсутствие социальных гарантий на уровне западных стран, Украина способна обеспечить легальное трудоустройство и справедливую оплату труда.

Воскобойник выделяет три главных шага, которые должно сделать государство, чтобы эффективно привлекать трудовых мигрантов:

определить отрасли с наибольшим дефицитом кадров и страны, откуда можно пригласить работников;

гарантировать контроль за условиями труда и проживания, чтобы избежать злоупотреблений;

установить четкие правила депортации в случае нарушения украинского законодательства.

Эксперт отмечает, что борьба за человеческий ресурс становится одним из главных вызовов для украинской экономики в ближайшие годы.

К слову, HR-эксперт Татьяна Пашкина считает, что в условиях войны в Украине вряд ли стоит ожидать массового приезда работников из других стран. Она пояснила, что нынешний уровень зарплат (500-800 долл.) недостаточен, чтобы привлечь иностранцев, учитывая высокую неопределенность. Эксперт также отметила, что украинское законодательство пока не является «мягким» к трудовым мигрантам, и существенных изменений в этой сфере не наблюдается.