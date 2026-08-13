Дефицит товаров в «Сельпо» после атак РФ: владельцы компании сделали важное заявление

Сильпо

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Во время российских атак существенно пострадали четыре распределительных центра Fozzy Group, среди которых известная сеть Сильпо. В супермаркетах торговой сети кое-где опустели полки, но в компании обещают обновить ассортимент до 24 августа.

Об этом в Fozzy Group сообщили в комментарии Суспільному.

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«Потери значительны. Самой тяжелой для нас стала гибель наших коллег. Весомы и материальный ущерб. В то же время, мы чувствуем поддержку государства, поставщиков и наших гостей», — отметили в заявлении компании.

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В компании добавили, что после российских атак начали перестраивать логистику и ко Дню Независимости, 24 августа, планируют возобновить привычное наполнение полок.

Атака РФ на склады Fozzy Group — «Сильпо»: что известно

Напомним, ночью 5 августа Россия атаковала два распределительных центра. После удара там вспыхнул пожар. По данным компании «Сильпо», погибли шесть работников, также были ранены.

В результате атаки в супермаркетах известной сети возник дефицит некоторых товаров. Появились таблички с надписями, что из-за ударов РФ требуется больше времени на доставку. В частности, в Сети публиковали кадры, которые дефицит в отделах с фруктами и овощами.

Также существенные разрушения получили такие известные сети, как «Эпицентр», Novus, «Сильпо», «Rozetka», «Новая почта», «Укрпочта» и многие иностранные и украинские производители.

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