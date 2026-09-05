- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2916
- Время на прочтение
- 2 мин
Дефицитные товары: экономист сказал, чем нужно запасаться украинцам в первую очередь
Экономист Алексей Кущ советует украинцам с хроническими болезнями раньше времени сделать запасы специальных препаратов, капель и пищевых добавок.
Дефицита продуктов в Украине не будет, но специфическое лекарство и товары могут надолго исчезнуть из продажи.
Об этом заявил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новости.LIVE «Мир на изломе». В то же время, он отметил, что не ожидает массового дефицита продуктов, однако предупредил о возможных проблемах с товарами для людей со специфическими потребностями.
«Просто голода и дефицита не будет. Торговые сети будут находить возможность завозить эти товары. Но если вы пользуетесь каким-нибудь дефицитным лекарством или товарами, у вас есть специфические потребности — этим запасайтесь», — сказал Кущ.
По словам экономиста, речь идет, в частности, о специальных препаратах, каплях для глаз или сердца, лекарствах для людей с диабетом или сосудистыми заболеваниями, а также специфических пищевых добавках.
Напомним, ранее Алексей Кущ сообщал о том, что российские атаки на логистическую инфраструктуру, склады и торговые центры могут оказать ощутимое влияние на экономику Украины из-за того, что наибольшую долю украинской экономики формируют торговля и сфера услуг.
Несмотря на риски для логистики, Куст не ожидает масштабного структурного дефицита товаров. По его словам, отдельные категории товаров действительно могут на время исчезать из продажи из-за повреждений логистических цепей. Однако бизнес будет постепенно перестраивать маршруты и поставки.
Возобновление поставок, однако, не обязательно будет означать возврат предыдущих цен. Кущ прогнозирует, что после перестройки логистики отдельные товары могут снова появиться на полках, но уже по более высокой цене.