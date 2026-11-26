Декабрь обещает быть умеренным / © Associated Press

Реклама

По предварительным прогнозам синоптиков, зима 2026-2027 в Украине будет на 1,5-2 градуса теплее нормы, а декабрь пройдет без аномальных явлений.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Реклама

По данным синоптиков, в декабре ожидается синоптическая ситуация без значительных скачков температуры и аномального количества осадков.

Реклама

«Снежный покров в течение месяца образуется в большинстве областей, исключением может стать юг, где он устанавливается не каждый год», — говорится в сообщении.

Среднее месячное количество осадков в стране в декабре будет составлять, по предварительному прогнозу, 30 — 66 мм, а средняя месячная температура от -4 до +3 градусов, это близкие к норме показатели.

В то же время невозможно достоверно предусмотреть, когда именно в декабре установится морозная погода и насколько сильным будет похолодание.

Какой будет зима в Украине — последние новости

По данным Европейской службы мониторинга климата Copernicus, декабрь на большей части Европы может быть теплее обычного. Такая тенденция наблюдается и для Украины, хотя точные температурные показатели для отдельных областей пока неизвестны.

Реклама

По предварительному прогнозу метеорологического сайта Wisemeteo, зима в Украине будет умеренно холодной, со снегопадами и без экстремальных температурных колебаний.

Новости партнеров

Новости партнеров