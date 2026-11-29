Прогноз погоды в Украине в начале декабря / © pexels.com

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В начале декабря погоду в Украине будет определять холодный антициклон с севера. Преобладает сухая погода, а ночью в западных областях температура местами опускаться до -16 °С. На дорогах кое-где возможна гололедица, а в воздухе — туманы и изморозь.

Прогноз погоды на неделю от 30 ноября до 6 декабря опубликовал Meteoprog.

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Погода в Украине на неделю: где ударят морозы до -16 °С

По данным синоптиков, температура воздуха в течение недели будет ниже климатической нормы, особенно в западных и юго-западных областях. Ветер будет преобладать на северном и северо-восточном направлениях.

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«В течение следующих нескольких дней в Украине будет царить область повышенного атмосферного давления. Температура воздуха будет ниже климатической нормы, особенно в западных и юго-западных областях. Преобладает ветер северного и северо-восточного направлений. Ночью и утром местами будут образовываться туманы и изморозь», — сообщают синоптики Meteoprog.

Прогноз погоды в Украине на 30 ноября — 6 декабря: когда ожидается снег и дождь.

В понедельник — среду, 30 ноября — 2 декабря, в Украине будет преобладать сухая и морозная погода. В ночные часы столбики термометров будут показывать -4…-10 °С. Холоднее всего будет в западных областях, где местами температура снизится до -16 °С. Днем воздух будет прогреваться только до -2…-7°С.

Немного теплее будет в Закарпатье и в Крыму — около 0 °С. Из-за низкой температуры на отдельных участках дорог может образовываться гололед, поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными.

В четверг и пятницу, 3–4 декабря, сильные изменения в погоде не прогнозируются: в большинстве областей сохранится холодная погода без существенных осадков. Ночью температура будет составлять -3…-12 °С, днем будет колебаться от -3 до +2 °С. На крайнем западе Украины и в Крыму местами возможны небольшой снег, мокрый снег и дождь. Поэтому в этих регионах погода будет несколько изменчивее.

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На выходных, 5–6 декабря, осадков станет больше. Синоптики прогнозируют снег и мокрый снег в южных, центральных и западных областях. В Крыму возможен дождь. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. Ночью температура воздуха снизится до -3…-10 °С, днем будет составлять -4…+1 °С. Самые комфортные температурные показатели снова ожидаются в Крыму, где воздух может прогреться до +4 °С.

Таким образом, начало декабря будет преимущественно морозным и сухим, а ближе к выходным в части регионов возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, какой будет погода в Украине в декабре 2026 года. По предварительному прогнозу «Укргидрометцентра» месяц ожидается без аномальных температурных колебаний, а средняя температура воздуха будет составлять от -4 до +3 °С. В то же время в большинстве областей в течение декабря может образоваться снежный покров.

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