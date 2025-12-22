Декабрь продолжает удивлять: прогноз погоды на сегодня

Мокрый снег ожидается в ряде регионов / © Pixabay

Реклама

Сегодня, 22 декабря, в Украине облачная погода без существенных осадков, но с прояснениями. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».

На северо-востоке страны пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

Реклама

«В большинстве западных, центральных и южных областей утром туман», — говорится в сообщении.

Температура днем составит 0…+5°С. На Закарпатье и юге страны будет +3…8°.

В Киевской области и столице облачно с прояснениями. Без осадков. Утром туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура по области днем 0…+5°С. В Киеве в пределах +1…3°С.

Ранее синоптик сообщил, что антициклон принесет в Украину ощутимое похолодание. Такие погодные изменения следует ожидать уже с начала новой недели.