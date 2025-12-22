ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
151
Время на прочтение
1 мин

Декабрь продолжает удивлять: прогноз погоды на сегодня

В понедельник на большей территории осадков не прогнозируется. Температура воздуха не превысит +8.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Мокрый снег ожидается в ряде регионов

Мокрый снег ожидается в ряде регионов / © Pixabay

Сегодня, 22 декабря, в Украине облачная погода без существенных осадков, но с прояснениями. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».

На северо-востоке страны пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

«В большинстве западных, центральных и южных областей утром туман», — говорится в сообщении.

Температура днем составит 0…+5°С. На Закарпатье и юге страны будет +3…8°.

В Киевской области и столице облачно с прояснениями. Без осадков. Утром туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура по области днем 0…+5°С. В Киеве в пределах +1…3°С.

Ранее синоптик сообщил, что антициклон принесет в Украину ощутимое похолодание. Такие погодные изменения следует ожидать уже с начала новой недели.

Дата публикации
Количество просмотров
151
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie