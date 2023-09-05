"Декларацию должны сдавать все без исключения граждане Украины" — Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности заявил, что декларирование должно быть обязательным для всех граждан.

Декларацию должны сдавать все без исключения граждане Украины, потому что по Конституции все граждане равны.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время телемарафона.

"Сейчас рассматривается законопроект относительно возобновления декларирования определенной категории лиц, и я более чем уверен, что это нужно поддержать. Но с единственным замечанием, что декларацию должны сдавать все без исключения граждане Украины. Потому что мы по Конституции все равны", - сказал он.

По его словам, если у гражданина Украины есть желание получить "какую-то помощь от государства", он должен предъявить декларацию о доходах.

"Пожалуйста, сдайте декларацию. Тогда мы будем жить все цивилизованно. Это должна быть обязательная норма, которая, кстати, есть в абсолютном большинстве цивилизованных стран. Ничего здесь такого страшного нет, я отчитываюсь уже определенный промежуток времени, находясь на тех или на иных должностях. Поверьте, это не так сложно, но это очень облегчает жизнь на потом", - разъяснил Данилов.

Напомним, Верховная Рада Украины 5 сентября вернула электронное декларирование для украинских чиновников, однако доступ к ним будет закрыт. Голосование за соответствующую правку нардепы провалили. В частности, против открытого доступа к декларациям чиновников проголосовал нардеп Николай Тищенко, на днях попавший в очередную скандальную историю.

Также напомним, в частности, недавнюю историю заместителя одесского военкома, подозреваемого в незаконном обогащении.

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