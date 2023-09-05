"Декларирование значительно ускоряет все процессы": в НАПК рассказали о мониторинге образа жизни чиновников

Мониторинг образа жизни чиновников в Украине и выявление необоснованных активов путем взыскания их через суд законным способом в пользу государства позволяют быстро пополнять бюджет.

Об этом сказал заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник во время мероприятия "4 года ВАКС: достижения и вызовы", передает "Укринформ".

По его словам, сейчас производится мониторинг образа жизни. Результат этой функции – либо подача САП иска в Антикоррупционный суд о взыскании активов в зависимости от суммы, либо уголовное дело о незаконном обогащении.

"Декларирование значительно ускоряет все эти процессы. А полные проверки сейчас вообще стоят. Поэтому если эту функцию использовать правильно и использовать именно с поиском и взысканием необоснованных активов, то это снимет нарратив, что мы гоняемся за блохами, что даст результат и быстрое пополнение бюджета". за счет взыскания с лиц, имеющих необоснованные активы, то есть за счет взыскания этих активов в бюджет», – добавил он.

Сытник считает, что сейчас вопрос необоснованности активов, вопрос незаконного обогащения – это то, что привязано к декларированию. И сейчас многих триггерит ложь в декларациях.

"Поэтому именно так мы настроены использовать институт декларирования, если его проголосуют в парламенте, если действительно будет сегодня принят соответствующий законопроект", — подчеркнул Сытник.

Добавим, что главный законопроект о возвращении декларирования принят в целом. Но он теряет главный смысл, потому что одна из основных поправок к нему – немедленное открытие деклараций, нардепы не приняли.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отметила, что из-за голосования нардепов публикация информации о состоянии для госчиновников и самоуправления отсрочивается на год.

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