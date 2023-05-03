Деколонизация Одессы: в городе появились новые названия улиц и аллей

В Одессе больше не будет Александровского проспекта и Суворовской аллеи.

В среду, 3 мая, депутаты Одесского городского совета приняли решение о переименовании ряда топонимов в городе.

Об этом идет речь на сайте горсовета.

Перед принятием решения на сессии депутаты учли рекомендации историко-топонимической комиссии и результаты онлайн-опроса одесситов.

В результате бывший Александровский проспект получил название Украинских Героев, улица Курганская стала Курганной, Брестская – Берестейской, а тупик Байкал – Калиновой улицей.

В Одессе Александровский проспект получил новое название / Фото: Одесский городской совет

Площадь перед Одесским академическим театром музыкальной комедии имени Михаила Водяного назвали в честь знаменитой оперетты "Белая Акация", ария из которой стала официальным гимном города.

Александровскую аллею в парке Шевченко переименовали в Художественную, а Суворовскую — на Капитанов.

Также читайте В прифронтовом Славянске памятник Ленину продали за 700 тысяч

Ранее безымянные аллеи парка Победы получили названия в честь формирований украинских защитников, видов и отдельных родов войск: Сил специальных операций, Пограничников, Сухопутных войск, Военно-морских Сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых Войск, Национальной Гвардии, Сил Территориальной обороны, Национальной полиции, волонтеров и разведчиков.

Напомним, в среду, 3 мая, Верховная Рада приняла в целом закон, позволяющий исключать из Государственного реестра недвижимых памятников Украины советские и имперские культурные символы.

Читайте также: