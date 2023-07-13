Декоммунизация "Батькивщины-матери": регулятор выдал разрешение на замену советского герба на тризуб

Вместо советского герба на самом большом монументе Европы появится украинский тризуб.

Сегодня, 13 июля, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на частичное изменение монумента "Батькивщина-мать" в Киеве.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Проектными решениями предусматривается устройство Тризуба на щите монумента, который соответствует изображению на малом Государственном Гербе Украины. Тризуб заменит старый советский герб", — говорится в сообщении.

Заказчиком строительства является Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Работы стартуют "в ближайшем будущем".

Следует отметить, что монумент "Батькивщины-матери" построен в 1981 году, он является памятником науки и техники местного значения. Монумент считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году в "Дія" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб тризубом.

Напомним, после того, как в социальных сетях начали активно обсуждать новость о возможном демонтаже герба СССР со щита статуи Родины-Матери в Киеве, ТСН.ua узнал у экспертов , насколько это реально сделать и когда именно на щите исчезнет герб империи зла.

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