Декретный отпуск для женщин: в Верховной Раде приняли важные изменения

Женщины будут самостоятельно решать, когда идти в декрет.

Верховная Рада Украины приняла изменения по декретному отпуску для женщин. Таким образом, женщины сами будут решать, когда выходить в декрет, учитывая медицинские показания.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Нардеп сообщил, что Верховная Рада приняла закон №9271 об особенностях использования отпуска по беременности и родам.

Таким образом, беременные будут самостоятельно выбирать дату, когда им выходить в декрет, учитывая самочувствие и медицинские показания.

"Предоставление возможности работающей женщине, при отсутствии медицинских противопоказаний, и по ее желанию начинать отпуск по беременности и родам позже, чем за 70 (90) дней до ожидаемой даты родов и пропорционально увеличить послеродовую часть отпуска", — написал Железняк.

Дни отпуска перед родами могут быть перенесены на время после рождения ребенка. Законом предусмотрено 126 календарных дней декретного отпуска или 140 календарных дней – в случае рождения двух и более детей и в случае усложнения родов.

Напомним, в 2021 году украинским мужчинам разрешили брать декретный отпуск.

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