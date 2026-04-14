Дела о наркотиках и отмывании средств: в известной сети проводят обыски

Наркотики

Правоохранители проводят обыски в сети магазинов U420 в рамках нескольких уголовных производств. В частности, речь идет о сбыте наркотиков и отмывании средств.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Что известно о делах

По данным следствия, производство открыто по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности:

создание и участие в преступной организации

незаконного обращения наркотических веществ

легализации доходов, полученных преступным путём.

Правоохранители документируют деятельность сети еще с декабря 2025 года. В настоящее время продолжаются активные следственные действия.

В Офисе Генпрокурора отмечают, что все подробности дела обнародуют после завершения процессуальных мер.

Ранее в Украине разоблачена организованная группа, которая наладила сбыт наркотических веществ под видом электронных сигарет. Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет около 17,4 млн. грн. По данным следствия, злоумышленники снабжали странами ЕС экстракт каннабиса с высоким содержанием психоактивных веществ, маскировали его под пищевые товары и использовали для заправки pod-систем, которые продавали как готовые вейпы.