Дела об изнасиловании российскими военными: Венедиктова рассказала о сложностях в расследовании

Дела об изнасиловании российскими военными: Венедиктова рассказала о сложностях в расследовании

Сейчас зарегистрированы дела по фактам совершения таких преступлений, но дело с конкретной жертвой и подозреваемым только одно.

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова рассказала о сложностях в расследовании дел о совершении российскими военными изнасилований на временно оккупированных территориях Украины.

На брифинге она отметила, что оперативную информацию о сексуальных преступлениях в Офисе генпрокурора получали с первых дней вторжения в РФ.

"Изнасилование — это личное обвинение, и мы должны иметь от жертвы заявление", — отметила генпрокурор.

По ее словам, сейчас зарегистрированы дела по фактам совершения таких преступлений, но дело с конкретной жертвой и подозреваемым только одно.

"Ведь человека надо "офизичить", надо понимать, кто это. Подозрение вручается не просто какому-то военному стране агрессора, а конкретному человеку с фамилией, именем и отчеством. Кроме того, необходимо провести процессуально-следственные действия, и у нас должен быть доступ и к жертве, и к другим возможностям сбора улик", — пояснила Венедиктова.

Она добавила, что на время войны ОГПУ очень бы помогло восстановление военных прокуроров, ведь пока прокуроры являются гражданскими, и их не допускают для сбора доказательств в места, где еще ведутся бои.

Напомним, в Киевской области установлен военный РФ, который убил безоружного мужчину и изнасиловал его жену.

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