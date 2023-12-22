Дела военкомов-коррупционеров: в ГБР рассказали, как продвигается расследование

Татьяна Сапьян отметила, что в случае военного Борисова расследование двигалось бы гораздо быстрее, если бы он признал свою вину.

В Государственном бюро расследований рассказали о деталях дел военкомов-коррупционеров.

Советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона 22 декабря рассказала, как продвигается расследование.

"Одесский военком подозревается в незаконном обогащении. Когда мы говорим о незаконном обогащении, речь идет о больших суммах. Как установило следствие, имущество, зарегистрированное на его семью, также непосредственно расположено на территории Украины, но и обнаружили имущество за рубежом, в частности в Испании. Пришлось провести кропотливую работу и немного потратить времени для того, чтобы предоставить материалы полиции Испании, которая позволила провести обыски в этих поместьях в частности, а уже во время обысков нашли документы, подтверждающие собственность. Я напомню, что имущество очень недешевое, за более чем 4 млн евро вилла была приобретена матерью подозреваемого в декабре 2022 года. А в феврале 2023 года военком вместе с женой приобрели также офисное помещение.", — сообщила она.

В частности, на базе материалов ГБР Испания наложила арест на это имущество, которое, по словам Сапьян, позволяет дальше продолжать досудебное расследование.

"Здесь важную роль играет то, как ведет себя подозреваемый. Пока, насколько мне известно, он не идет на сотрудничество со следствием. Расследование двигалось бы гораздо быстрее, если бы он признал свою вину. Но сейчас все происходит в пределах, определенных законами Украины. Надеемся, что следующий год принесет уже конкретные результаты", – отметила она.

Советница по коммуникациям ГБР упомянул также ровенского областного и районного руководителей ТЦК, оказалось, что у них было одно подозрение — превышение служебных полномочий в условиях военного положения.

"В ходе расследования следствие выяснило, что у ровенского главы областного ТЦК есть имущество на 52 млн грн. Уровень его доходов не соответствовал уровню его состояния. Это дом в селе Поляница близ Буковеля, это дача неподалеку от Яремче, строительство коттеджного городка неподалеку от Буковеля и другое имущество. На это все был наложен арест", — отметила она.

Сапьян напомнила, что на этой неделе ГБР сообщало, что имущество, которое в сумме составляет 52 млн грн, передано в управление государству.

Напомним, в Испании нашли сокровища военкома Борисова. Сейчас все имущество военкома и все, что он щедро надарил своим родственникам – арестовано.

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