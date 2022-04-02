"Делаем все, чтобы население быстрее всего вернулось в свои дома" — генерал-майор Виктор Николюк

"Делаем все, чтобы население быстрее всего вернулось в свои дома" — генерал-майор Виктор Николюк

Россияне вынуждены отводить свои войска от Чернигова.

Оккупанты РФ выводят войска из Черниговской области, а в некоторых населенных пунктах региона ВСУ их вытесняют.

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Об этом Общественному рассказал командующий войсками оперативного командования "Север" Герой Украины генерал-майор Виктор Николюк.

По его словам, россияне вынуждены отводить свои войска от Чернигова, потому что ВСУ им хорошо насыпали, поэтому оккупанты разбиты морально, состояние техники плачевное, обеспечение боеприпасами отсутствует.

"Такой факт есть, они сейчас отводят войска, мы наносим огневые поражения – выгоняем врага с нашей территории. Мы принимаем все меры, чтобы население как можно скорее вернуться в свои дома и продлевать жизнь. Также сейчас мы проводим мероприятия по восстановлению инфраструктуры – это свет, вода. Проводим разминирование территории. Думаю, в течение 5 суток мы все эти мероприятия выполним", — рассказывает Николюк.

Командующий ОК "Північ" отмечает, что ВСУ сейчас уже на подступах к Чернигову и заходят в села Ягодное, Ивановка, Золотинка, Шестовица, Лукашевка, Слобода.

"На сегодняшний день туда заходят подразделения территориальной обороны, которые проводят мероприятия по разминированию территории, сбору оружия, зачистке территории, фильтрационные мероприятия и т.д. Расчистка от минно-взрывных предметов, чтобы можно было открыть дорогу сообщением Киев-Чернигов. Планируем, что через несколько суток мы эти мероприятия выполним. По другим населенным пунктам — мы продолжаем выполнение мероприятий. Михаил-Коцюбинское, пока не буду утверждать, там проходят мероприятия, но очень скоро будет нашим", — рассказывает Николюк.

Он отмечает, что хотя россияне и объявили об уходе, как такового вывода войск не было – боевые действия продолжаются.

"Напротив, боевые действия продолжались, они наносили авиационные и артиллерийские удары, как по нашим подразделениям, так и по Чернигову. Они были направлены на нанесение ущерба и угрозы жизни местному населению. Поэтому мы продолжаем выполнение задач, были приняты ряд военных мероприятий, которые побуждали их начать уход, когда мы 31 марта зашли в одно из сел, они не собирались выходить, но после того, как мы нанесли огневые поражения, буквально через несколько часов они вышли из села. В дальнейшем, уже за селом, мы продолжали наносить огневые поражения, потому что мы не ведем огонь по нашим селам, используем только тактику действия мелких подразделений", — рассказывает генерал-майор.

По его словам, своих погибших оккупанты закапывают на местах, поэтому точное их количество сказать пока сложно. Только на черниговском направлении в самые активные дни боевых действий было около 15 батальонно-тактических групп противника. Это ориентировочно от 15 до 20 тысяч личного состава.

Напомним, что в Черниговской области защитники Украины раздобыли себе 2 танка и БТР оккупантов.