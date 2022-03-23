Делается все, чтобы Чернигов не превратился во второй Мариуполь — Офис Президента

Делается все, чтобы Чернигов не превратился во второй Мариуполь — Офис Президента

За последние недели власти в Украине делают все, чтобы точно не дать Чернигову превратиться во второй Мариуполь.

Об этом рассказал в интервью украинским телеканалам заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Действительно, электричества нет и воды нет. Но за последние недели усилиями и Укрзализныци, и автомобильным транспортом было направлено очень много гуманитарной помощи в город Чернигов и Черниговскую область, чтобы у людей было просто что есть и пить», — отметил Тимошенко.

Городской голова Чернигова и Черниговская ОВА, по его словам, работают в тандеме и делают все, чем в состоянии помочь горожанам.

«Мы пытаемся в последние дни проговорить и сделать коридор из Чернигова. Но, к сожалению, оккупанты обстреливают из артиллерии все проезды из города Чернигова в Киев. Как вы помните, еще неделю назад мы могли и вывозили. Сейчас централизованного выхода нет. Только волонтеры и самостоятельно люди могут по несогласованным коридорам выезжать из Чернигова», — рассказал Тимошенко.

В то же время, как заверил он, делается все для того, чтобы в Чернигове была еда, теплая одежда, вода и все остальное.

Кирилл Тимошенко также попросил не разгонять фейки в соцсетях людей, которые не находятся в городе.

«Большая просьба – не разгонять фейки. Мы делаем все, чтобы там была вода, еда. И делаем все, чтобы люди, желающие уехать из Чернигова, могли это сделать. И еще раз хочу выразить действительно огромное спасибо руководству области и руководству города», — сказал Кирилл Тимошенко.

В ответ на вопрос, почему после достижения определенных договоренностей россияне производят обстрелы, Тимошенко отметил, что это происходит, потому что оккупанты не выполняют договоренности.