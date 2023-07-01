Делал это годами: в Сумской области мужчина изнасиловал дочь сожительницы и ее подружку

На Сумщине задержан мужчина, который систематически насиловал дочь своей сожительницы. Однако ребенок был не единственной жертвой злоумышленника.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

"С 2019 года подозреваемый проживал в гражданском браке вместе с сожительницей и ее малолетними детьми. Пользуясь беспомощным состоянием падчерицы, которой на тот момент было всего 12 лет, мужчина систематически вступал с ней в половое сношение. Он угрожал, что если девочка кому-то об этом расскажет, с ней устроят физическую расправу и изнасилуют двое наркозависимых, которые якобы за ней следят. Мужчина насиловал ребенка более 3 лет", — отметили в ведомстве.

Кроме того, он изнасиловал 15-летнюю подружку своей падчерицы, также угрожая расправой от наркозависимых лиц. Только несколько месяцев назад о совершении действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним стало известно взрослым, которые и сообщили правоохранителям.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без прав на залог.

Напомним, в Броварах Киевской области 46-летний мужчина изнасиловал подростка во время сеанса массажа на территории оздоровительно-реабилитационного центра.

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