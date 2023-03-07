Делали "бавовну" в России: в Киеве прощаются с четырьмя бойцами ДРГ, погибшими в Брянской области (фото)

Украинские диверсанты делали "бавовну" в России и в глубоком тылу врага.
В Киеве 7 марта прощаются с четырьмя бойцами диверсионно-разведывательной группы из добровольческого батальона "Братство". Они погибли на границе Брянской области России в рождественскую ночь, 25 декабря 2022 года. Самому младшему Герою было 19 лет. Военные выполняли самые сложные задачи на территории, подконтрольной врагу.
Панихида за погибшими Максимом Михайловым, Юрием Горовцем, Тарасом Карпюком и Богданом Ляговым началась в Михайловском соборе. Затем украинцы попрощаются с защитниками на Майдане Независимости. Похоронят бойцов на Байковом кладбище.
ТСН.ua собрал, что известно о погибших Героях.
О диверсантах, делавших "бавовну" в России, стало известно после их гибели. Фото и видео с операций добровольцев опубликовал лидер батальона Дмитрий Корчинский в Сети.
Богдан Лягов – "Аполлон", 19 лет
Самому младшему погибшему Богдану Лягову с позывным "Аполлон" было всего 19 лет. Побратимы парня рассказали, что через несколько дней после полномасштабного вторжения России, 26 февраля, парень пешком пришел на другой берег Киева, чтобы вступить в добровольческий батальон.
Тарас Карпюк — "Тарасій", 38 лет
Погибший "Тарасій" прошел Майдан вместе с побратимом и несколько раз был ранен. Стал одним из первых добровольцев, поехавших воевать в АТО. Под Иловайском получил ранение в бою с врагом.
Максим Михайлов — "Непийпиво", 32 года
Максим Михайлов любил казацкий стиль, шил жупаны, играл на балалайке, курил трубку. "Непийпиво" открыл кофейню в центре Киева, которую назвал "Постапокалиптическая". Мужчина стеснялся своей российской фамилии Михайлов, поэтому позывной ему был ближе. У него осталась невеста Елизавета. Празднование свадьбы пара хотела устроить после 29 декабря, но защитник погиб.
"Единственный, кто об этом (о смерти — ред.) говорил — это Максим. Он сказал, что хочет, чтобы его похоронили в казацком жупане, с саблей, в шароварах. Обязательно, чтобы исполнял думы Тарас Компаниченко..." — рассказал "Апострофу" побратим погибших Осип Луганский.
Юрий Горовец — "Святоша", 34 года
"Святоша" в 2014 году вместе с побратимами присоединился к добровольческому батальону "Шахтерск". Их подразделение защищало Иловайск. До полномасштабного вторжения России Горовец принимал участие в акциях против "Партии Шария" и ОПЗЖ, московского патриархата и телеканалов предателя Виктора Медведчука. После 24 февраля "Святоша" стал командиром группы украинских диверсантов в "Братстве".
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