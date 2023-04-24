Делали из уклонистов "инвалидов": в Хмельницкой области врачи массово зарабатывали на военнообязанных

В Хмельницкой области разоблачили руководство одной из больниц, которое массово выдавало военнообязанным справки об инвалидности и непригодности к мобилизации. На этом горе-медики зарабатывали 150 тысяч долларов в месяц.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, масштабная коррупционная схема действовала в одной из центральных районных больниц Хмельницкой области. Там медики массово продавали фиктивные документы, по которым мужчины могли получить группу инвалидности, а затем выехать за границу. Прибыль коррупционеров достигала 150 тысяч долларов в месяц.

СБУ разоблачила медиков, зарабатывавших на ухилянтах до 150 тысяч долларов в месяц. / Фото: СБУ

"К организации сделки причастно руководство медучреждения и действовавшие в составе преступной группы профильные врачи. К незаконной деятельности они привлекли шестеро "доверенных" лиц, которые подыскивали потенциальных клиентов, в том числе уклонявшихся, которые планировали сбежать за границу. От "заказчиков" дельцы получали паспортные данные и передавали их врачам, которые были вовлечены в схему", — сообщили в СБУ.

В Хмельницкой области районная больница отмазывала мужчин от мобилизации. / Фото: СБУ

После этого врачи оформляли фиктивные справки по непригодности к военной службе или установлению группы инвалидности. Стоило такое от 2 до 10 тысяч долларов в зависимости от срочности и пакета "документов". Сотрудники СБУ задокументировали около 100 фактов оформления подделки.

"В ходе комплексных мероприятий правоохранители задержали председателя врачебной комиссии медучреждения и двух его сообщников на передаче им 4,6 тыс. долл. взятки. При обысках в рабочих кабинетах и по месту жительства организаторов схемы выявлено: 7 млн в гривневом эквиваленте; подтверждающие факты преступления", — говорится в сообщении.

СБУ провела обыски в больнице, где выдавали фиктивные справки мужчинам. / Фото: СБУ

Медикам инкриминируют ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации. Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу и приговорил к 4 годам лишения свободы.

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