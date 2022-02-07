Делали все возможное, чтобы спасти ребенка: в Ровенской области 24-летняя женщина родила по дороге в больницу

Делали все возможное, чтобы спасти ребенка: в Ровенской области 24-летняя женщина родила по дороге в больницу

Женщина родила в карете скорой помощи.

В Ровенской области 24-летняя девушка родила по дороге в больницу. Несмотря на сложные роды, мать и ребенок хорошо чувствуют себя.

Об этом в Facebook сообщил Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

Медиков вызвали в воскресенье, 6 февраля, в село Пляшева Дубенского района к девушке, у которой начались роды.

"Пациентка находилась на 38 неделе беременности. У женщины начались схватки, однако к медикам она не обращалась. Когда схватки усилились — позвонили по телефону на линию 103", — сообщили медики.

Однако по дороге в больницу девушка начала рожать. Медики решили принять роды в салоне скорой помощи.

"Роды оказались с осложнениями — вокруг шеи младенца трижды была обернута пуповина. Однако медики скорой сделали все возможное, чтобы женщина родила живого и здорового ребенка", — говорится в сообщении.

Благодаря усилиям медиков женщина родила здорового сына. Мать и младенца госпитализировали в Дубенскую районную больницу.

Напомним:

В Одесской области 29-летняя мать поела младенца самогоном, чтобы ребенок крепко спал и не мешал ей плачем. Женщина разводила алкоголем детские смеси. Впоследствии она написала заявление об отказе от ребенка.

Читайте также: