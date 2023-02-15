"Делай аборт, потому что ты на коляске": на Буковине женщина с инвалидностью, несмотря на осуждение, родила пятого ребенка

Жительница села Просикуряни Черновицкой области Мария Посивнич в январе родила своего пятого ребенка. Из-за травмы женщина уже 11 лет передвигается на колесном кресле.

Об этом пишет "Суспильне".

Мария Посвиныч 11 лет назад упала с шестого этажа и получила травму позвоночника. С того времени она передвигается на колесном кресле, ей больно вставать с кровати. Однако Мария воспитывает 5 детей. Последнего свого младенца она родила в январе 2023 года.

Женщина говорит, что после травмы она забеременела, тогда медики рекомендовали ей сделать аборт, потому что она не сможет выносить младенца. Но женщина отказалась.

Фото: Суспільне

"Некоторые пишут: "Зачем рожать так много детей?", "Что ты можешь дать тому ребенку, если ты сама на инвалидной коляске?" Есть такие врачи, которые говорят: "Вам нужно перевязать трубы". Я действительно физически слабая, я действительно физически не могу пойти на рыбалку или поиграть с детьми в футбол, но я стараюсь много уделять им времени. Мы с ними играем очень много, УНО играем, разрисовываем", — говорит Мария.

Старшей дочери женщины уже 15 лет. Младший сын еще младенец, он родился в январе 2023 года. Мария признается, что последняя беременность далась очень сложно.

В уходе за детьми женщине помогает мужчина и старшие дети.

Напомним, в Ровенской области женщина родила своего 18 ребенка. Девочка стала шестой сестричкой в семье, а еще у нее 12 братиков.

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