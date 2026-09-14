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Делайте запас: украинцев предупредили о возможном дефиците лекарства
Из-за ракетных атак агрессора и повреждения логистической инфраструктуры могут возникать задержки поставок медикаментов.
Украинцам следует сформировать запас необходимых лекарств на 2–3 месяца из-за угрозы перебоев в снабжении. Дефицита базовых препаратов пока нет, но риски сохраняются для тех, кто принимает импортное лекарство.
Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал глава правления Европейской фармацевтической ассоциации Александр Комарида.
В то же время он не советует скупать препараты заранее, ведь это может создать дефицит для нуждающихся в них людей.
«Большинство лекарств имеют аналоги, производителей и импортеров, поэтому масштабного дефицита ожидать не стоит, однако из-за атак РФ на фармсклады и аптеки определенные перебои возможны», — уточнил он.
Есть ли в Украине дефицит лекарства после ударов по складам — что известно
Российские атаки на фармацевтические составы не повлекли за собой дефицита лекарств в Украине, а аптечные сети имеют запасы на один-два месяца.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на директора Государственного экспертного центра Минздрава Эдема Адаманова.
По его словам, аптечные сети и дистрибьюторы перестраивают цепи поставок, хранят лекарства меньшими партиями и оставляют больше продукции на складах в Европе.
У крупных международных производителей также запасы на европейских складах и при необходимости могут быстро доставить их в Украину. Часть препаратов может продаваться в международной упаковке, но с инструкцией на украинском языке.
3 сентября в результате российской атаки был поврежден один из крупнейших фармацевтических складов в Украине — логистический комплекс «Биокон» в Бориспольском районе Киевской области.
Также сообщалось, что состав фармацевтической компании Teva в Украине 3 сентября дважды потерпел удары в результате российских атак.
8 сентября российские военные двумя баллистическими ракетами атаковали состав одного из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции Оптима-Фарм в Киеве.