«Делайте запасы»: Нагорняк обратился к украинцам из-за возможных атак на водоканалы

Россияне, вероятно, будут избивать по водоснабжению и водоотводу. Их интересуют города-миллионники, в частности, Киев, Одесса и Харьков.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал нардеп Сергей Нагорняк.

Готова ли Украина к возможным проблемам с водой

Нагорняк отмечает: сейчас прогнозировать развитие событий сложно. Наша задача – защищаться и сбивать «Шахеды» на подлетах.

«Я, откровенно говоря, сомневаюсь, что уже водоканалы получили какие-то распоряжения. Каждая семья должна подготовиться к потенциальным угрозам и иметь запас питьевой и технической воды. Все может быть», – Сергей Нагорняк, народный депутат Украины фракция «Слуга народа».

Ранее говорилось, что во Львове и окрестностях часть районов осталась без воды из-за повреждения магистрального водопровода в Домажире. Это привело к самовольным работам частной техники. Аварийные бригады работают круглосуточно, организован подвоз питьевой воды, а полное восстановление водоснабжения ожидали в течение суток. Правоохранители расследуют инцидент.