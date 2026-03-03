- Дата публикации
«Делайте запасы»: Нагорняк обратился к украинцам из-за возможных атак на водоканалы
Украина должна подготовиться к потенциальным ударам РФ по водоснабжению.
Россияне, вероятно, будут избивать по водоснабжению и водоотводу. Их интересуют города-миллионники, в частности, Киев, Одесса и Харьков.
Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал нардеп Сергей Нагорняк.
Готова ли Украина к возможным проблемам с водой
Нагорняк отмечает: сейчас прогнозировать развитие событий сложно. Наша задача – защищаться и сбивать «Шахеды» на подлетах.
«Я, откровенно говоря, сомневаюсь, что уже водоканалы получили какие-то распоряжения. Каждая семья должна подготовиться к потенциальным угрозам и иметь запас питьевой и технической воды. Все может быть», – Сергей Нагорняк, народный депутат Украины фракция «Слуга народа».
Ранее говорилось, что во Львове и окрестностях часть районов осталась без воды из-за повреждения магистрального водопровода в Домажире. Это привело к самовольным работам частной техники. Аварийные бригады работают круглосуточно, организован подвоз питьевой воды, а полное восстановление водоснабжения ожидали в течение суток. Правоохранители расследуют инцидент.