Дельфин укусил мальчика за руку: в одесском дельфинарии объяснили, почему так произошло и кто в этом виноват

В дельфинарии говорят, что животное миролюбивое, у него просто сработал инстинкт.

В одесском дельфинарии "Немо", где дельфин укусил за руку мальчика, отреагировали на произошедшее.

Руководство заведения в комментарии ТСН.ua признало вину персонала, допустившего этот инцидент. Впрочем владелец "Немо" отметил, что часто посетители невнимательны и пренебрегают правилами дельфинария, а работники не всегда могут уследить за каждым посетителем.

"На самом деле мы очень виноваты, это упущение нашего персонала. Мы не должны были допустить этой ситуации, когда ребенок дразнили дельфина. Дельфин таким образом ориентирован на кормление, когда у тренера берет рыбу. В этот момент наш персонал куда-то отошел, а мама снимала мальчика. Животное миролюбивое и хорошее, но это обычные рефлексы во время кормления, они существуют у каждого животного", — пояснил владелец дельфинария "Немо" Андрей Кисловський.

Он отметил, что ребенок не виноват в случившемся, потому что не понимал, что происходит.

"Вопрос уже к матери, которая, видимо, также не понимала и не давала себе отчета в том, что она делала. И, конечно, главный вопрос к нашему персоналу, который не предупредил этого. Я от лица нашего коллектива прошу прощения у матери. Думаю, в ближайшее время с ней свяжемся и этот вопрос сгладим и урегулируем", — сказал Андрей Кисловський.

Он уверял, что персонал во время выступления озвучивает правила поведения в дельфинарии.

"Мы постоянно просим не прикасаться к животным, не гладить, не подходить к бардюрам. Во время каждого выступления, до и после, мы об этом говорим, но бывают невнимательные посетители, которые пренебрегают правилами. И конечно, наш персонал не может за каждым уследить, потому что в этот момент было много людей", — прокомментировал событие Андрей Кисловський.

По его словам, такой инцидент произошел впервые в дельфинарии.

Напомним, в воскресенье, 6 июня, дельфин схватил за руку мальчика, в результате чего ребенка отвези в больницу, где ему наложили швы. Мать мальчика возмутилась в соцсетях, что работники заведения не извинились за случай и отметили, что в этом виноваты сами родители, которые не досмотрели ребенка.

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