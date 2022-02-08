Делили мужчину, а пострадал ребенок: на Прикарпатье женщина избила сына своей конкурентки

У мальчика диагностировали легкие телесные повреждения.
В Ивано-Франковской области женщина из-за мужчины избила малолетнего сына своей конкурентки. Это произошло из-за того, что ребенок просил не оскорблять его мать.
Об этом идет речь в приговоре Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, подозреваемая 1 ноября 2021 года пришла в дом матери потерпевшего. Она нецензурно обзывала женщину, а когда сын вступился за мать, то нападающая ударила ребенка.
Подозреваемая на суде подтвердила, что она пришла в дом женщины, где находился ее сожитель. Во время конфликта из-за мужчины мать мальчика убежала. Тогда она ударила ее сына, который пытался защитить мать.
Мальчик на суде рассказал, что подозреваемая оскорбляла его мать. Когда он сделал ей замечание, она ударила его в лицо. А когда он побежал за мамой, обвиняемая толкнула его на землю. У ребенка диагностировались легкие травмы.
Суд учел, что подозреваемая воспитывает двоих детей, имеет положительную характеристику и раскаялась из-за преступления. Ее признали виновной по ч.1 ст.125 УК Украины и оштрафовали на 850 грн.
Читайте также:
- Стоял на пути и попал в реанимацию: во Львовской области поезд сбил 28-летнего мужчину
- На двое суток бросила больного ребенка в холодном доме: на Полтавщине разыскали мать 5-летней девочки
- Терпела издевательство 30 лет, а потом взялась за топор: жуткие подробности кровавой расправы в Одесской области