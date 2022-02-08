Делили мужчину, а пострадал ребенок: на Прикарпатье женщина избила сына своей конкурентки

Делили мужчину, а пострадал ребенок: на Прикарпатье женщина избила сына своей конкурентки

У мальчика диагностировали легкие телесные повреждения.

В Ивано-Франковской области женщина из-за мужчины избила малолетнего сына своей конкурентки. Это произошло из-за того, что ребенок просил не оскорблять его мать.

Об этом идет речь в приговоре Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, подозреваемая 1 ноября 2021 года пришла в дом матери потерпевшего. Она нецензурно обзывала женщину, а когда сын вступился за мать, то нападающая ударила ребенка.

Подозреваемая на суде подтвердила, что она пришла в дом женщины, где находился ее сожитель. Во время конфликта из-за мужчины мать мальчика убежала. Тогда она ударила ее сына, который пытался защитить мать.

Мальчик на суде рассказал, что подозреваемая оскорбляла его мать. Когда он сделал ей замечание, она ударила его в лицо. А когда он побежал за мамой, обвиняемая толкнула его на землю. У ребенка диагностировались легкие травмы.

Суд учел, что подозреваемая воспитывает двоих детей, имеет положительную характеристику и раскаялась из-за преступления. Ее признали виновной по ч.1 ст.125 УК Украины и оштрафовали на 850 грн.

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