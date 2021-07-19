"Делили наследство": на Буковине мужчина поджег дом родной сестры, в котором находился 4-летний ребенок

После происшествия мужчина закрылся в своем доме.

18 июля в полицию поступило сообщение от 28-летней жительницы села Клишковцы о том, что родной брат намеренно поджег дом, в котором находилась ее 4-летняя дочь.

Как сообщает ГУНП в Черновицкой области, после содеянного мужчина скрылся с места происшествия. Женщина выбежала с ребенком на улицу и сразу вызвали медиков, спасателей и полицию.

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Правоохранители установили, что в тот день 23-летний мужчина пришел в дом своей родной сестры. Между ними возник спор на почве перераспределения наследства после смерти отца. В разгар конфликта буковинец схватил емкость с неизвестным веществом и угрожал поджечь дом. Сестра пыталась помешать ему совершить этот поступок, в результате чего брат ударил ее канистрой.

Женщина выбежала на улицу, чтобы вызвать помощь. Когда вернулась в комнату, увидела, что мужчина облил помещение неизвестным веществом и поджег, после чего скрылся с горящего помещения. Женщина сразу схватила на руки своего малолетнего ребенка и выбежала с ним во двор. Женщина получила незначительные ожоги тела, однако от госпитализации отказалась.

Полицейские выяснили, что после поджога мужчина пошел к своему дому, который находится по соседству, и закрылся там. По факту совершения противоправных действий следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 15 (покушение на преступление) и пунктом 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства с места происшествия. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба. Следователи полиции уже сообщили задержанному о подозрениях.

Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины

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