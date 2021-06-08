Делили ребенка, что едва не задушили: в Харькове экс-супруги устроили разборки (видео)

Очевидцы происшествия сообщили о конфликте между мужем и женой в полицию.

В Харькове подрались супруги, которое разводятся. Ребенка делили так, что едва не задушили.

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Видео семейного конфликта выложили в Сети.

На кадрах видно, как мужчина схватил ребенка и держит его изо всех сил, а женщина пытается его забрать. Девочка плачет, впрочем, родителей это не останавливает и они продолжают ее дергать.

В результате очевидцы сообщили о конфликте между супругами в полицию. По их словам, в драке также участвовал свекор женщины.

"Предварительно, в ходе выяснения отношений между супругами, которые собираются разводиться, возник конфликт по поводу того, с кем останется их малолетний ребенок. На месте полицейские предварительно выяснили, что между 39-летним мужчиной и женой возник конфликт. Во время конфликта за гражданку вступился 38-летний мужчина, к которому она обратилась за помощью. В дальнейшем он обратился в Харьковское районное управление полиции №1 с заявлением о том, что его избили. В свою очередь, 39-летний отец ребенка написал заявление о том, что 38-летний мужчина применил в отношении него слезоточивый газ", — рассказали в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

По факту происшествия правоохранители открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 1 года исправительных работ.

Сейчас выясняются все обстоятельства конфликта.

В Харькове супруги, которые разводяться, делило ребенка так, что едва не задушили

Напомним, что семейная пара, прибывшая рейсом Шарм-эль-Шейх — Запорожье, устроила драку с пограничниками .

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