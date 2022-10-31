Дело Богуслаева: президент "Мотор Сичи" отдал приказ разукомплектовать вертолеты в начале войны

Президент корпорации "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев в начале полномасштабной войны России против Украины отдал приказ разобрать вертолеты, чтобы ВСУ не могли ими воспользоваться.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам генпрокурора, Богуслаев приказал снять с вертолетов лопасти.

"Президент "Мотор Сичи" в начале полномасштабной войны, после соответствующего обращения украинских военных, приказывал сотрудникам предприятия скрыть документы от вертолетов, чтобы украинские силы обороны не могли воспользоваться техникой. Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без специальных формул Костин.

По его словам, после того, как украинские военные обратились за вертолетами, Богуслаев отдал приказ разукомплектовать технику — снять с нее лопасти.

Костин отметил, что все это происходило в начале войны, когда вражеские вертолеты штурмовали Гостомель, оккупанты обстреливали Украину, и "когда так важна была своевременная поддержка Вооруженным силам в воздухе".

Дело Богуслаева: что известно

Президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подозревается в государственной измене и работе на РФ. По данным СБУ, Богуслаева и его коллегу задержали по делу о незаконных поставках товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

Богуслаеву уже избрана мера пресечения для президента "Мотор Сичи" в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что предприятие "Мотор Сич" продает россиянам двигатели к вертолетам.

У Богуслаева также нашли российский паспорт с 2000 года.

Читайте также: