Дело Богуслаева: все подробности, как президент "Мотор Сич" попался на сотрудничество с Россией

Для торговли военной продукцией с государством-агрессором были выстроены многочисленные схемы.

Президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подозревается в государственной измене и работе на Российскую Федерацию. Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для президента "Мотор Сичи" в виде содержания под стражей.

Ему, а также главе департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сичи" объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору.

Что инкриминируют президенту "Мотор Сичи"

По данным СБУ, Богуслаева и его коллегу задержали по делу о незаконных поставках товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. К незаконным поставкам могут быть причастны руководители завода компании в Запорожье, действовавшие в сговоре с представителями российской корпорации "Ростех". Полученную от "Мотор Сич" продукцию использовали для ремонта вертолетов Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".

Как сообщает СБУ, для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд иностранной стороны.

Однако после получения военной продукции "посредники" переправляли ее в Россию. Также враг использовал иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей.

В 2019 году журналисты Bihus.Info сообщали, что предприятие "Мотор Сич" продает россиянам двигатели к вертолетам. Это делалось, несмотря на официальный запрет сотрудничества с государством-агрессором. Дело о финансировании терроризма представителями завода "Мотор Сич" СБУ открыло в 2016 году. Сообщалось, что предприятие уплатило террористам из фейковых республик на территории Украины 32 млн. российских рублей.

У директора "Мотор Сичи" СМИ также нашли российский паспорт, полученный еще в 2000 году, а также индивидуальный налоговый номер для уплаты налогов в стране-агрессоре.

Фото: Радио Свобода

На суде по избранию меры пресечения Богуслаев не стал отвечать на прямой вопрос о сотрудничестве со страной-агрессором.

"Я – генеральный конструктор. Моя задача – создавать и модернизировать вертолеты. С этого и нужно начинать", – ответил на вопрос корреспондентов 83-летний подозреваемый.

Фото: скриншот с видео

Перехват СБУ: о чем Богуслаев говорил с россиянами

24 октября СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров Вячеслава Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество с РФ.

Разговор с представителем ЗАО "Двигатели Владимир Климов-Мотор Сич" (Москва):

– Богуслаев: Запчасти мы готовы вам прислать. Только подумай через Хорватию или где у вас там была, Черногория? У вас где-то были хорошие концы.

– Сытнов А.П. ЗАО "Двигатели Владимир Климов-Мотор Сич" (Москва): У нас есть Хорватия, Казахстан и даже Киргизия.

– Богуслаев: Мы сейчас посчитаем, на какую сумму мы можем. А вы определитесь, через кого.

Разговор с экс-гендиректором ПАО "Росвертол" Мотренко П.Д.:

Богуслаев: Петр Данилович, скажи, сколько ты еще примешь 136-х (ред. – Д-136 – турбовальный двигатель предназначен для установки на вертолеты Ми-26)?

Мотренко: У нас с вами еще есть контракт на четыре плюс еще на два. Всего шесть.

Богуслаев: Я, ты знаешь, кое-где к вам отправляю десятками. И все у нас идет нормально.

В феврале 2022 года "Мотор Сич" поставила в РФ самые лучшие двигатели последнего поколения.

Богуслаев: Петр Данилович, вчера был у вашего нового шефа, в белокаменной.

Мотренко: Слышал это.

Богуслаев: Я поднял снова вопрос. он согласился и на 28-ку (ред. — ударный вертолет Ми-28) и на 24-ку (ред. — ударный вертолет Ми-24) ваши ставить новые двигатели пятого поколения. Готов, так как мы провели все испытания в России. Он даже сказал, как мы будем его поставлять. Просит на ваши 35-ки (ред. – ударный вертолет Ми-35) поставить на все моторы новые. Он мне говорит: "Помоги мне, дай больше моторов, потому что не успеваем". У него какие-то планы грандиозные (вероятно речь идет о войне против Украины). Мы договорились, как все это осуществлять.

Мотренко: Хорошо.

Более того Богуслаев, как отметили в СБУ, оправдывал нападение России и выражал надежду, что Путин не остановит наступление своих войск, размышлял о "нацистах" в Украине и т.д. Этому также есть подтверждение в опубликованном СБУ разговоре Богуслаева в марте 2022 года, когда российские оккупанты ударили ракетами по "Мотор Сич".

СБУ приводит разговор Богуслаева с неназванным российским собеседником:

– Богуслаев: У нас гидростанция и атомная станция – они боятся.

– Собеседник: Ну да, боятся. Вы с ними заодно просто вот и все.

– Богуслаев: Нет-нет-нет, они уйдут. Зеленского выгонят и уйдут, нет проблем. Смирнее стали, много пало людей в Киеве. Если Путин кончит, то потом "националисты" нас "кончат". Искандер, Искандер-М упал на территории завода. Мы без всякой злобы к этому относимся, совершенно. Мы все понимаем...

СБУ как минимум с 2019 года прослушивала Вячеслава Богуслаева, рассказал на своей странице в Facebook главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

"Богуслаев обеспечивал и российскую авиацию и экспортные поставки РФ. И об этом знало много сотрудников "Мотор Сич" и государственных служащих. Потому что поставки десятков двигателей "Мотор Сич" осуществляла к посредникам в Китай, Латвию, Гонконг, Арабские Эмираты. Богуслаев договорился о канале поставок через Турцию, но наконец-то СБУ взяла на себя ответственность задержать предателя. Много лет Богуслаев оставался одним из важных поставщиков российского военно-промышленного комплекса, и сейчас очевидно, что, несмотря на запрет сотрудничества с РФ в 2014 году, Богуслаев продолжал вооружение. вертолеты Путина", — пишет Бутусов.

Почему "Мотор Сич" важна для оккупантов

Начало военной агрессии России против Украины в 2014 году негативно отразилось на российском ВПК, тесно связанном с украинскими предприятиями. После того, как Украина остановила военно-техническое сотрудничество с РФ, это оборвало целую цепочку, рассказывает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко на Youtube-канале ТСН.

"Почему важна "Мотор Сич" и стратегические заводы-производители? Только те заводы, которые производят, должны осуществлять технический надзор за производимой продукцией, продление ресурсов ее эксплуатации, продление ее сроков... Россия себе самовольно устроила какие-то филиалы, представительства, и начала самовольно себе продолжать техническую документацию. Это не соответствует никаким правилам и критериям. Поэтому россияне искали возможности — то, что установлено следствием, и то, что инкриминируется господину Богуслаеву", — пояснил Мусиенко.

Эксперт отметил, что случай "Мотор Сичи" — не единственный:

"Была информация о "Южмаше", на заводе были обнаружены работниками Службы безопасности люди, которые могут подозреваться в сотрудничестве с Россией, в государственной измене, были на других оборонных предприятиях... Военно-промышленный комплекс России не смог компенсировать многие компоненты, потерявшиеся с разрывом сотрудничества с Россией. Я уже молчу, что "Южмаш" должен осуществлять технический надзор над знаменитыми ядерными ракетами "Сатана". Россияне это не могут компенсировать до сих пор, поэтому они ищут разных путей".

Что известно о Богуслаеве

83-летний Вячеслав Богуслаев – многолетний руководитель и почетный президент ПАО "Мотор Сич", народный депутат Украины четырех слушаний. В 2000 году награжден званием Героя Украины — за вклад в промышленность.

Богуслаев трижды избирался в парламент от Партии регионов, один раз – как самовыдвиженец. Также он был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Виктора Януковича.

Во время своих каденций он входил в состав комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и имел доступ к государственной тайне. Также в Раде Богуслаев "прославился" тем, что стал одним из соавторов обращения депутатов от Партии регионов и КПУ в польский Сейм о признании Волынской трагедии геноцидом поляков.

Богуслаев также фигурирует в рейтингах самых богатых людей Украины. В 2020 году Forbes оценивал состояние почетного президента "Мотор Сичи" в 125 млн долларов – 62 место в стране.

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