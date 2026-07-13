Дело братьев Мосейчуков: полиция сообщила новые подробности резонансного убийства

Убийство братьев Мосейчуков / © Национальная полиция Украины

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Стали известны новые подробности убийства братьев Мосейчуков в селе Калиновка Белоцерковского района Киевской области. Как известно, в этом преступлении подозреваются подчиненные комбрига 155-й бригады Станислава Лучанова и он сам.

Как сообщили источники ТСН.ua во властных структурах Киевской области, братья Мосейчуки были убиты с помощью огнестрельного оружия, после чего были перемещены в лесополосы вблизи села Терновщина Полтавской области. От Калиновки до Терновщины расстояние составляет более 400 км.

Новые подробности убийства братьев Мосейчуков: что рассказали в полиции

В полиции сообщили, что в Киевской области правоохранители обезвредили организованную преступную группу среди военнослужащих, причастную к похищению, долгим пыткам и жестокому убийству двух братьев.

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Заявление об исчезновении без вести двух мужчин поступило в полицию Киевской области 3 июля. Следователи и оперативники сразу развернули масштабный комплекс поисковых мероприятий.

Во время осмотра жилья пропавших братьев правоохранители зафиксировали прямые доказательства совершения тяжкого преступления: поврежденную систему видеонаблюдения, следы от выстрелов и другие доказательства.

Чтобы воспроизвести хронологию событий, криминальные аналитики и оперативники проработали десятки камер видеонаблюдения, установили маршруты передвижения и идентифицировали автомобили, которые использовали злоумышленники.

Впоследствии, 9 июля, полицейские обнаружили место, где были закопаны тела убитых, — в лесополосе на территории Полтавской области. У убитых были многочисленные огнестрельные ранения. Указать конкретное место захоронения погибших в ходе следственного эксперимента помог один из задержанных военнослужащих.

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Как установило следствие, конфликт начался из-за бытового спора. Накануне трагедии один из братьев поссорился с местной жительницей, которая сделала молодым людям замечания из-за громкой музыки и катания на мотоциклах. В ответ мужчины высказались в ее адрес нецензурно. Муж женщины — военнослужащий — требовал от них извинений перед женой, однако братья в грубой форме отказали.

«Решив отомстить, злоумышленник привлек к преступному плану других военнослужащих», — добавляют в полиции.

Нападавшие проникли на участок погибших, применили огнестрельное оружие и силой вывезли двух братьев на автомобиле в другую область. Мужчин незаконно удерживали в течение долгого времени, после чего убили.

Задержание и подозрения

В результате спецоперации оперативники уголовного розыска и спецподразделения КОРД задержали девятерых подозреваемых. Все они — военнослужащие ВСУ.

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Восьмерым участникам организованной группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины — за незаконное лишение свободы или похищение человека. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Еще одному фигуранту дела инкриминируют умышленное убийство двух человек. Ему грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Всем подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня, 13 июля, стало известно о задержании предполагаемого организатора.

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«Сегодня, 13 июля, в Подольском районе Киева оперативники полиции Киевской области при силовой поддержке КОРД задержали экс-командира бригады. Ему уже сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28 п.п. 1, 3, 9, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Фигуранту грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы».

По делу идет досудебное расследование.

Как стало известно ТСН.ua со слов жителей села Калиновка, сегодня в дом Лучановых планируют приехать специалисты, которые изымут закрытых во дворе собак.

«По нашей информации, собаки закрыты около 4-5 дней во дворе, в доме никого нет. Специалисты будут решать судьбу животных», — сообщили ТСН в местном сельсовете.

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Что известно об убийстве братьев Мосейчуков: главное

Напомним, в селе Калиновка в Киевской области произошло резонансное убийство братьев Романа и Максима Мосейчуков. В ночь на 28 июня семь военных 155-й ОМБр ворвались во двор, похитили братьев и вывезли на полигон в Полтавскую область, где убили их и закопали.

Поводом послужил бытовой конфликт: жена бывшего командира бригады Станислава Лучанова жаловалась на шум от мотоциклов, из-за чего бойцы искали местных по составленному списку «байкеров». Важно, что мотоцикл был только у третьего, младшего брата Сергея, но похитили именно Романа и Максима.

Правоохранители задержали подозреваемых, восьмерым из них избрали меру пресечения — содержание под стражей. Пока они заявляют, что выполняли приказ руководства.

Сам экс-комбриг Станислав Лучанов после задержания подчиненных отправился в СОЧ, а его родственники сбежали из села. Родные погибших узнали об их смерти из медиа, а не от правоохранителей, что вызвало волну возмущения в обществе. Полиция и военная прокуратура расследуют дело по статьям об умышленном убийстве двух человек и незаконном лишении свободы.

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Сегодня Станислав Лучанов был задержан в Киеве.

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