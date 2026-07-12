Дело бывшего командира 155-й ОМБр и его подчиненных: что известно о жертвах убийства

ВСУ

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Жертвами громкого убийства, в причастности к которому правоохранительные органы подозревают бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова и его подчинённых, стали братья Максим и Роман Мосейчуки.

Об этом сообщает hromadske, которое пообщалось с родственниками погибших.

Брат погибших Сергей Мосейчук рассказал журналистам, что семья уже потеряла на войне отца, а один из братьев также защищал Украину в составе Национальной гвардии.

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«У нас отец погиб на войне. Один из братьев служил в Национальной гвардии Украины. Тоже с первых дней защищал Украину. Он был и гранатометчиком, и штурмовиком. Их списали по отцовской линии», — сказал Сергей Мосейчук.

По словам родственников, Максим Мосейчук проходил службу с начала полномасштабного вторжения, однако был уволен из армии примерно через год после гибели отца.

Максим Мосейчук / © Громадське

Крестный отец Максима Василий Дмитриенко рассказал, что тот участвовал в обороне Киева и отличился в боях в начале вторжения.

«Максим в первые дни участвовал в обороне Киева. Он под Броварами уничтожал российскую технику. Мосейчук-старший им гордился. Он вывел из строя два танка», — отметил Дмитриенко в комментарии hromadske.

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Отец братьев, Сергей Мосейчук-старший, с первых дней полномасштабной войны служил в 28-м стрелковом батальоне. Он погиб 20 июля 2023 года во время выполнения боевого задания после подрыва автомобиля на мине. После его гибели была зарегистрирована петиция о присвоении военнослужащему звания Героя Украины (посмертно), которая по состоянию на 11 июля уже собрала почти 26 тысяч подписей и находится на рассмотрении.

Напомним, Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины сообщила, что бывшему командиру 155отдельной механизированной бригады Станиславу Лучанову и другим установленным участникам организованной преступной группы было предъявлено подозрение в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

Правоохранителям удалось установить всех военнослужащих, причастных к преступлению, и задержать их в нескольких регионах Украины. Бывшего командира бригады, сбежавшего из воинской части, по-прежнему разыскивают.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 июня группа неизвестных похитила двух братьев в Белоцерковском районе Киевской области.

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По информации СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, следствие рассматривает версию, согласно которой жену комбрига Станислава Лучанова якобы оскорбили неизвестные лица. Реагируя на это, комбриг отдал прямой приказ восьми подчинённым бойцам «наказать» обидчиков. Военные похитили двух жителей Калиновки, вывезли их на территорию Днепропетровской области, где и расправились с ними.

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