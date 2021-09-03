Дело бывшего председателя Черновицкого облсовета передали в суд: требовал 400 тысяч долларов

Предпринимателю, у которого председатель облсовета требовал взятку, удалось выторговать вдвое меньшую сумму.

Бывшего главу Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна будут судить за требование взятки, которую он получил от предпринимателя за передачу в аренду коммунального оздоровительного комплекса "Брусниця".

Как сообщили в пятницу, 3 сентября, в пресс служба Национального антикоррупционного бюро, досудебное расследование по этому делу завершено.

Как установили детективы НАБУ, в июле 2019 года председатель Черновицкого облсовета требовал у местного предпринимателя 400 тысяч долларов взятки, но в итоге они договорились о вдвое меньшей сумме — 200 тысяч долларов. За эти деньги чиновник обещал посодействовать в передаче в аренду оздоровительного комплекса — санатория "Брусниця" в Черновицкой области, который находится в коммунальной собственности.

"С августа по октябрь 2019-го детективы задокументировали получение главой Черновицкого облсовета части обещанной суммы — $ 180 000", — говорится в сообщении.

На сайте НАБУ опубликовали также видео с записями бывшего председателя облсовета с предпринимателем, а также кадры заседания сессий облсовета под председательством Мунтяна, где решался вопрос о санатория "брусника".

В начале февраля чиновнику сообщили о подозрении. 13 февраля ВАКС назначил голове Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну залог в размере 10 млн гривен, которую за него внесли.

Напомним, сотрудники НАБУ и САП разоблачили «на горячем» заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката после получения ими последней части неправомерной выгоды в 1 млн 50 тыс. Грн.

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