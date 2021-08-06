Дело Чауса: НАБУ и САП завершили расследование и показали видео следственных действий

Бывшего судью подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в отношении экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Об этом в пятницу, 6 августа, говорится в заявлении НАБУ.

"6 августа 2021 года стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Подозреваемого вызвали для допроса в НАБУ. В то же время от дачи показаний он отказался", — рассказали в бюро.

Также в НАБУ отметили, что следствие собрало достаточно доказательств для составления обвинительного акта относительно Чауса. Кроме того, бюро опубликовало видео со следственными действиями, которые проводили украинские правоохранители в рамках дела.

На видео, в частности, зафиксированы фрагменты, на которых Чаус соглашается на получение взятки и на которых правоохранители изымают спрятанные судьей деньги.

Напомним

Николая Чауса подозревают в получении взятки — 150 000 долларов. Говорится о событиях 2016 года. Тогда деньги в Чауса нашли в литровых банках, в частности закопанных во дворе. Но тогда судить судью не успели, Чаус выезжает в Молдову, где просит политического убежища. В конце его не получает, и уже весной этого года судью якобы похищают в центре Кишинева. Его местонахождение было неизвестно, но в конце июля Николай Чаус с голым торсом появляется в сельсовете в Винницкой области.

Говорится о событиях 2016 года. Тогда деньги в Чауса нашли в литровых банках, в частности закопанных во дворе. Но тогда судить судью не успели, Чаус выезжает в Молдову, где просит политического убежища. В конце его не получает, и уже весной этого года Его местонахождение было неизвестно, но в конце июля Николай Чаус с голым торсом 4 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для экс-судьи Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве. Две недели он будет сидеть дома с электронным браслетом. Заседание провели в закрытом от прессы и общественности режиме.

Заседание провели в закрытом от прессы и общественности режиме. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предполагает, что прокуратура подаст апелляцию на решение о круглосуточном домашнем аресте бывшего судьи Николая Чауса. Также она считает, что решение суда обжалует сторона защиты Чауса.

Новости Украины: какую меру пресечения избрали для экс-судьи Чауса

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