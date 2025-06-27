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- Украина
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Дело Чернышева: обвинение назвало сумму залога
ВАКС учтет возвращение вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышева в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.
Обвинение просит Высший антикоррупционный суд назначить действующему вице-премьеру Алексею Чернышеву меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.
Об этом сообщила прессслужба НАБУ в Telegram.
«НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему Вицепремьер-министру Украины, ранее занимавшему должность Министра развития общин и территорий Украины, меру пресечения в виде залога в размере 120 млн грн. НАБУ и САП также обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего вице-премьера от должности», — говорится в сообщении.
Кроме того, САП также требует возложения на фигуранта следующих обязанностей:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- не отлучаться из населенного пункта, где он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- носить электронное средство контроля.
Заметим, что применение такой меры согласовывалось детективами НАБУ и прокурорами САП, исходя из рисков, установленных по этому делу, а также судя по судебной практике ВАКС в аналогичных случаях. В частности, учтены его возвращение в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.
«В случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести определенный размер залога в течение пяти дней.
История с Чернышевым
Напомним, 13 июня НАБУ и САП сообщили о подозрении в неправомерном обогащении ряда бывших подчиненных Чернышева в Министерстве регионального развития и НАК «Нафтогаз Украины».
Нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко утверждал, что НАБУ якобы готовит подозрение Чернышеву, но этого пока так и не произошло.
17 июня Чернышев в онлайн-формате открыл форум «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», который состоялся в Киеве. На фоне этого в Сети стали «разгонять» слухи, что министр якобы сбежал за границу и, возможно, не хочет возвращаться в Украину.
В Минединения заверили, что вице-премьер Чернышев находится в плановой командировке.
В «Украинской правде» появилась статья, что подозрительная командировка Чернышева якобы может быть связана с коррупционным делом.
Скандал был вынужден комментировать лично президент Зеленский. Он заверил, что Чернышев находится в плановой командировке и обязательно вернется на Родину.
В воскресенье, 22 июня, Алексей Чернышев заявил, что вернулся в Украину.
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СУД ПО ДЕЛУ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА АЛЕКСЕЯ ЧЕРНЫШОВА ВЖИВУЮ