Дело Чернышова: суд принял решение об отстранении от должности

Алексей Чернышов

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Высший антикоррупционный суд отказал в ходатайстве антикоррупционных органов об отстранении Алексея Чернышова с должности вице-премьер-министра — министра национального единства.

Прямую трансляцию из зала суда вело издание Эспрессо TV.

Решение об не отстранении министра принято 2 июля во время рассмотрения соответствующего представления.

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Что известно о деле Чернышова

Напомним, 13 июня 2025 года НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении ряду бывших подчиненных Алексея Чернышева в Министерстве развития общин и территорий и НАК «Нафтогаз Украины».

Нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что НАБУ якобы готовит подозрение самому Чернышеву, однако официального подтверждения этому не было.

17 июня Чернышов дистанционно открыл международный форум в Киеве, что спровоцировало слухи о его возможном бегстве из страны. Впоследствии в Минединстве заверили, что поездка была плановой. Об этом заявил и президент Владимир Зеленский.

22 июня министр сообщил, что вернулся в Украину. Впоследствии НАБУ объявило подозрение Чернышеву.

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По данным следствия, в 2022 году, когда Чернышов возглавлял Минрегион, он якобы способствовал застройщику в получении имущества по заниженной цене. Речь идет о земельном участке и здании в Киеве, которое предоставлялось в рамках инвестдоговора. Из-за этого государство, по оценкам следствия, потеряло более 1 млрд грн. Сам Чернышов, по версии детективов, получил скидку на квартиры на сумму около 14,5 млн грн.

ВАКС арестовал участок, где планировалось возведение дома.

Адвокаты министра отрицают вину их клиента и утверждают, что он действовал в рамках должностных полномочий и не имел личной выгоды. На суде Чернышов заявил, что не нанес государству никаких убытков.

27 июня ВАКС избрал ему меру пресечения в виде залога — 120 млн грн. Адвокаты заявили о планах обжаловать это решение в апелляции. По информации Суспільне, по состоянию на 1 июля залог не внесен. В НАБУ предупредили, что в случае неуплаты в течение пяти дней будут ходатайствовать о содержании под стражей.

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