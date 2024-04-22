Дело Червинского: как оно продвигается и где сейчас находится подозреваемый

Червинскому продлили срок содержания под стражей еще на 60 дней.

Бывшему военному Главному управлению разведки и Сил специальных операций Роману Червинскому продлили срок содержания под стражей еще на два месяца.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на заявление его адвоката Людмилы Кусы.

По ее словам, 22 апреля адвокаты получили определение Кировоградского районного суда с уведомлением о перемещении Червинского в Кировоградский следственный изолятор. Адвокаты сначала заявляли, что не имели подтверждения, действительно ли их подзащитный находится там.

Впоследствии адвокат Червинского Константин Глоба в комментарии "Бабелю" заявил, что Червинский в конце концов нашелся в СИЗО.

"...Червинский не присутствовал (на заседании. — Ред.) при этом, но находился где-то на территории суда", — заявил Глоба

В то же время Глоба отметил, что считает определение суда незаконным.

Адвокат Сергей Лысенко в комментарии "ЦензоНет" также подтвердил, что Червинского перевели в Кировоградское СИЗО.

Лысенко отметил, что пока его подзащитный содержался в изоляторе СБУ, к нему применялись меры безопасности.

"Теперь он на общих основаниях находится в Кропивницком СИЗО, поэтому мы будем обращаться в прокуратуру и суд с требованием применить к Червинскому меры безопасности", — добавил адвокат.

По информации Кировоградского районного суда, 19 апреля Роману Червинскому продлили меру пресечения — содержание под стражей до 17 июня 2024 года. Подготовительное заседание по делу перенесли на 24 мая в 11:40. С пятницы подозреваемый находится в Кропивницком следственном изоляторе.

Напомним, что об исчезновении Романа Червинского после заседания суда 19 апреля сообщали его защитники.

Ранее сообщалось, что разработанная теперь уже экс-разведчиком Червинским спецоперация по захвату российского самолета закончилась ракетным ударом по украинскому аэродрому. Его обвиняют в самовольной проваленной операции по вербовке российского пилота, что привело к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области и уничтожению украинских самолетов.

Сам Червинский дело против себя называет политическим заказом из-за обнародования в 2021 году информации о срыве спецоперации в отношении российских наемников частной военной компании "Вагнер".