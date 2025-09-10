Дело экс-чиновника Хмельницкой МСЭК: внесли ли залог за Крупу

Дело бывшего главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы / © ТСН

За бывшего главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу не внесли залог в размере 20 миллионов гривен. Срок истек во вторник, 9 сентября.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, пишет «Укринформ».

«За бывшую главу Хмельницкой МСЭК не внесли залог в размере 20 млн грн», — сказала она.

Она добавила, что пятидневный срок внесения залога истек во вторник, 9 сентября.

При этом пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк уточнила, что ведомство позже определится со своей позицией по пересмотру меры пресечения эксочильнице МСЭК Хмельнитчины.

Ранее скандальная эксочильница Хмельницкой МСЭК, подозреваемая в незаконном обогащении, вышла на свободу.

«Когда человеку меняют меру пресечения, считается, что у него есть только он. Ее уволили из-под стражи в зале суда, но у нее есть 5 дней для того, чтобы эти средства внести. Если она нарушает этот срок, прокурор будет ходатайствовать о том, чтобы эту меру пресечения снова изменили. То есть у нее есть 5 дней для того, чтобы либо подать ходатайство об апелляции (что она не согласна с этой суммой), либо внести эти средства. Есть 5 календарных дней. По состоянию на данный момент эта гражданка считается не под стражей, а под залогом, а залог еще не внесен», — сообщила ТСН прессслужба Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, коррупционная история Татьяны Крупы получила большой резонанс в октябре 2024 года, когда во время обысков у чиновника обнаружили миллионы. Деньги были везде, где еще оставалось свободное место, даже в туалете. Также Сеть возмутило фото, где на кровати лежит мужчина Крупы, а рядом гора долларов.