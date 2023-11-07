Дело экс-руководителя филиала "Приватбанка" Волкова: что решил Апелляционный суд

Сегодня, 7 ноября, Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу бывшего руководителя столичного филиала "Приватбанка" Сергея Волкова об изменении меры пресечения.

Об этом сообщает ТСН.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу Волкова на постановление о продлении срока содержания под стражей.

"Продлить Сергею Волкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 декабря 2023 года", – говорится в решении.

Суд определил сумму залога в размере 100 млн. 650 тыс. грн. Залог может быть внесен как самим подозреваемым, так и любым другим физическим или юридическим лицом. В случае внесения залога подозреваемый будет освобожден из-под стражи с возложением на него определенных обязанностей. В частности, сдать документы, позволяющие выезд за границу.

По словам защитника Владислава Опанасика, Волкова содержали в СИЗО, несмотря на тяжелое состояние здоровья.

"Прежде всего, критическое состояние здоровья подозреваемого делает невозможным его пребывание под стражей в принципе. Хотя постановлением суда и было обязано детективам обеспечить соблюдение права подозреваемого Волкова С. В. на надлежащую медицинскую помощь, по месту предварительного заключения необходимы для этого условия отсутствуют", – объяснял ранее адвокат.

Дело бывшего руководителя филиала "Приватбанка" Волкова