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Дело экс-руководителя филиала "Приватбанка" Волкова: что решил Апелляционный суд

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Дело экс-руководителя филиала "Приватбанка" Волкова: что решил Апелляционный суд

Фото: УНИАН

Апелляционную жалобу суд удовлетворил частично.

Сегодня, 7 ноября, Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу бывшего руководителя столичного филиала "Приватбанка" Сергея Волкова об изменении меры пресечения.

Об этом сообщает ТСН.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу Волкова на постановление о продлении срока содержания под стражей.

"Продлить Сергею Волкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 декабря 2023 года", – говорится в решении.

Суд определил сумму залога в размере 100 млн. 650 тыс. грн. Залог может быть внесен как самим подозреваемым, так и любым другим физическим или юридическим лицом. В случае внесения залога подозреваемый будет освобожден из-под стражи с возложением на него определенных обязанностей. В частности, сдать документы, позволяющие выезд за границу.

По словам защитника Владислава Опанасика, Волкова содержали в СИЗО, несмотря на тяжелое состояние здоровья.

"Прежде всего, критическое состояние здоровья подозреваемого делает невозможным его пребывание под стражей в принципе. Хотя постановлением суда и было обязано детективам обеспечить соблюдение права подозреваемого Волкова С. В. на надлежащую медицинскую помощь, по месту предварительного заключения необходимы для этого условия отсутствуют", – объяснял ранее адвокат.

Дело бывшего руководителя филиала "Приватбанка" Волкова

Напомним, 21 сентября, Шевченковский районный суд города Киева взял под стражу подозреваемого в уголовном производстве по завладению средствами Приватбанка Сергея Волкова. Его подозревают в присвоении 5,7 млрд. грн.

По словам адвокатов, у Волкова – проблемы со здоровьем, он нуждается в регулярных медицинских осмотрах, проведении лечебных процедур и непрерывного приема лекарств, а потому не может долго находиться в изоляторе. Однако суд отклонил апелляцию Волкова по изменению меры пресечения.

В свою очередь адвокат Сергея Волкова Владислав Опанасик обратился к уполномоченному по правам человека Дмитрию Лубинцу из-за угрозы жизни своего подопечного в СИЗО.

3 ноября Апелляционный суд в очередной раз отложил рассмотрение меры пресечения банкира Волкова.

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