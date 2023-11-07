Дело экс-руководителя филиала "Приватбанка" Волкова: что решил Апелляционный суд

Апелляционную жалобу суд удовлетворил частично.
Сегодня, 7 ноября, Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу бывшего руководителя столичного филиала "Приватбанка" Сергея Волкова об изменении меры пресечения.
Об этом сообщает ТСН.
Суд рассмотрел апелляционную жалобу Волкова на постановление о продлении срока содержания под стражей.
"Продлить Сергею Волкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 декабря 2023 года", – говорится в решении.
Суд определил сумму залога в размере 100 млн. 650 тыс. грн. Залог может быть внесен как самим подозреваемым, так и любым другим физическим или юридическим лицом. В случае внесения залога подозреваемый будет освобожден из-под стражи с возложением на него определенных обязанностей. В частности, сдать документы, позволяющие выезд за границу.
По словам защитника Владислава Опанасика, Волкова содержали в СИЗО, несмотря на тяжелое состояние здоровья.
"Прежде всего, критическое состояние здоровья подозреваемого делает невозможным его пребывание под стражей в принципе. Хотя постановлением суда и было обязано детективам обеспечить соблюдение права подозреваемого Волкова С. В. на надлежащую медицинскую помощь, по месту предварительного заключения необходимы для этого условия отсутствуют", – объяснял ранее адвокат.
Дело бывшего руководителя филиала "Приватбанка" Волкова
Напомним, 21 сентября, Шевченковский районный суд города Киева взял под стражу подозреваемого в уголовном производстве по завладению средствами Приватбанка Сергея Волкова. Его подозревают в присвоении 5,7 млрд. грн.
По словам адвокатов, у Волкова – проблемы со здоровьем, он нуждается в регулярных медицинских осмотрах, проведении лечебных процедур и непрерывного приема лекарств, а потому не может долго находиться в изоляторе. Однако суд отклонил апелляцию Волкова по изменению меры пресечения.
В свою очередь адвокат Сергея Волкова Владислав Опанасик обратился к уполномоченному по правам человека Дмитрию Лубинцу из-за угрозы жизни своего подопечного в СИЗО.
3 ноября Апелляционный суд в очередной раз отложил рассмотрение меры пресечения банкира Волкова.